Умерла звезда «Тихого Дона» и «Судьбы человека» Зинаида Кириенко

В Москве скончалась актриса Зинаида Кириенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.
«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — цитирует агентство слова представителя. Актрисе было 88 лет.
Кириенко ранее попала в больницу с коронавирусом. Накануне стало известно, что на фоне инфекции у нее случился инсульт.
Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в нескольких театрах, но более широкую известность получила в качестве киноактрисы. Она снялась болеем чем в 30 фильмах, в том числе «Судьба человека», «Тихий Дон», «Два капитана», «Любовь земная, «Судьба», «Любить по-русски-2» и других.
В Москве скончалась актриса Зинаида Кириенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ. «Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — цитирует агентство слова представителя. Актрисе было 88 лет. Кириенко ранее попала в больницу с коронавирусом. Накануне стало известно, что на фоне инфекции у нее случился инсульт. Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в нескольких театрах, но более широкую известность получила в качестве киноактрисы. Она снялась болеем чем в 30 фильмах, в том числе «Судьба человека», «Тихий Дон», «Два капитана», «Любовь земная, «Судьба», «Любить по-русски-2» и других.