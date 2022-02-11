Умерла звезда «Тихого Дона» и «Судьбы человека» Зинаида Кириенко

12 февраля 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Скончалась актриса Зинаида Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве скончалась актриса Зинаида Кириенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ. «Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — цитирует агентство слова представителя. Актрисе было 88 лет. Кириенко ранее попала в больницу с коронавирусом. Накануне стало известно, что на фоне инфекции у нее случился инсульт. Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в нескольких театрах, но более широкую известность получила в качестве киноактрисы. Она снялась болеем чем в 30 фильмах, в том числе «Судьба человека», «Тихий Дон», «Два капитана», «Любовь земная, «Судьба», «Любить по-русски-2» и других. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве скончалась актриса Зинаида Кириенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ. «Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — цитирует агентство слова представителя. Актрисе было 88 лет. Кириенко ранее попала в больницу с коронавирусом. Накануне стало известно, что на фоне инфекции у нее случился инсульт. Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в нескольких театрах, но более широкую известность получила в качестве киноактрисы. Она снялась болеем чем в 30 фильмах, в том числе «Судьба человека», «Тихий Дон», «Два капитана», «Любовь земная, «Судьба», «Любить по-русски-2» и других.