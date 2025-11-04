Украсть лето у детей: что известно о предложении сократить летние каникулы в России

Омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем и сократить летние каникулы с трех до двух месяцев. По ее словам, в июне школьники могли бы заниматься творческими предметами — трудом, музыкой, рисованием, физкультурой, проектной и внеурочной деятельностью. При этом количество уроков можно сократить с семи-восьми до шести.

В сообщении подчеркивается, что для реализации этой идеи потребуется изменить сроки проведения ЕГЭ. Более подробно о предложении Ярославской и реакции на него — в материале URA.RU.

Ярославская предложила сократить каникулы

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой сократить летние каникулы школьников с трех до двух месяцев, сделав июнь учебным. По мнению детского омбудсмена, в июне школьники могли бы заниматься творческими предметами вместо основных дисциплин.

Ярославская предложила в июне проводить занятия по труду, музыке, рисованию и физкультуре, а также организовать проектную деятельность и внеурочные мероприятия. При этом количество уроков следует сократить с семи-восьми до шести в день. Она также обратила внимание, что школьники фактически заканчивают изучать новые темы в апреле, а май посвящен итоговой аттестации.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом... Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем. Но тогда нам ЕГЭ придется сдвигать», — сказала Ярославская.

Депутат выступил против предложения

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против предложения сделать июнь учебным месяцем для школьников, сообщил NEWS.ru. По мнению парламентария, при российском климате летние месяцы являются главным ресурсом для оздоровления детей, и сокращать этот период крайне нежелательно.

Вассерман подчеркнул, что равномерное распределение творческих дисциплин в течение учебного года снизит общее напряжение у школьников и повысит эффективность обучения. Он сравнил такой подход с чередованием разных предметов в течение дня, отметив, что это более продуктивно, чем посвящать целый день одной дисциплине.

Еще один депутат не поддержал Ярославскую

Инициатива столичного омбудсмена вызвала резкую критику со стороны депутата Государственной думы Бориса Чернышова. Он отметил, что летние каникулы представляют собой период полноценного восстановления сил после учебного года, отдыха и эмоционального сближения с семьей.

«Постоянные предложения удлинять учебный процесс до двенадцати лет и сокращать количество отдыха создают ощущение, будто кто-то пытается превратиться в своеобразного образовательного злодея, похищающего самое ценное у школьников — свободное время», — заявил Борис Чернышов в своем telegram-канале. Он уточнил, что три месяца летнего отпуска необходимы детям для того, чтобы полноценно насладиться детством.

Среди критикующих есть те, кто видит плюсы в инициативе

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко поддержал оптимизацию летних каникул школьников, добавив месяц обучения творческим дисциплинам, программированию и шахматам. По его словам, такая мера принесет максимум пользы и отвлечет детей от гаджетов в каникулярное время.

Антропенко отметил, что дополнительный летний месяц обучения решит проблему загрузки педагогов. Учителя изобразительного искусства, музыки, физкультуры и труда не заняты на государственных экзаменах в летние месяцы. Он предложил включить в программу занятий программирование и шахматы, поскольку зачастую это платные кружки, на которые родители дополнительно водят детей.

Профессор ВШЭ предлагает продлить месяц за счет проектов и спорта

Профессор Абанкина предложила перенести на лето спорт и проекты

Школьники могут провести первый месяц лета за защитой проектов и спортивными соревнованиями — что разгрузит родителей. Об этом заявила профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

«Но на первый месяц лета можно перенести защиту различных проектов — как социальных, так и исследовательских практик — добавить большое количество спорта. То есть надо разнообразить учебу другими видами деятельности. Развивать командные навыки, лидерские качества, формировать систему ценностей», — сказала Абанкина.