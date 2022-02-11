11 февраля 2022

РИА «Новости»: российские дипломаты начали покидать Украину

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Российские дипломаты покидают Украину на фоне новостей об эвакуации посольства США, сообщает источник Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Сотрудники российской дипломатической миссии на Украине покидают республику. Об этом сообщает информированный источник. В частности, по его словам, у жителей республики возникли трудности при записи на прием в консульства и посольство РФ.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — цитирует источник РИА «Новости».

По мнению собеседника агентства, Россия решила вывезти дипломатов с Украины на фоне новостей об эвакуации посольства США в Киеве. В посольстве РФ ответили, что представительство работает в штатном режиме. Однако там уточнили, что МИД РФ прорабатывает возможность эвакуации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу посольств и консульств вернуться на родину. Он отметил, что на такой шаг ведомство готово пойти на фоне эвакуации посольств англо-саксонских стран.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских иностранных лиц сообщило, что США намерены эвакуировать свое посольство в Киеве. На такой шаг Вашингтон пошел из-за возможного «вторжения» России на Украину. Предполагается, что часть дипломатов останется в республике. Их перевезут к границе Польши.

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Сотрудники российской дипломатической миссии на Украине покидают республику. Об этом сообщает информированный источник. В частности, по его словам, у жителей республики возникли трудности при записи на прием в консульства и посольство РФ. «По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — цитирует источник РИА «Новости». По мнению собеседника агентства, Россия решила вывезти дипломатов с Украины на фоне новостей об эвакуации посольства США в Киеве. В посольстве РФ ответили, что представительство работает в штатном режиме. Однако там уточнили, что МИД РФ прорабатывает возможность эвакуации. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу посольств и консульств вернуться на родину. Он отметил, что на такой шаг ведомство готово пойти на фоне эвакуации посольств англо-саксонских стран. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. На момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских иностранных лиц сообщило, что США намерены эвакуировать свое посольство в Киеве. На такой шаг Вашингтон пошел из-за возможного «вторжения» России на Украину. Предполагается, что часть дипломатов останется в республике. Их перевезут к границе Польши.
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