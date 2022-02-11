AP: США эвакуируют свое посольство с Украины

12 февраля 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

США планирует сохранить дипломатическое присутствие на Украине, переправив дипломатов к границам Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине США намерены эвакуировать свое посольство в Киеве из-за возможного «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц. Некоторые из них отмечают, что часть дипломатов из США могут перевезти на запад Украины, к границе Польши. «Госдепартамент планирует объявить рано утром в субботу, что большинство американских сотрудников посольства в Киеве будут обязаны покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения. Новый шаг был сделан на фоне того, что Вашингтон усилил предупреждения о возможном вторжении России на Украину», — передает Associated Press. Официальные источники сообщили, что часть сотрудников американского посольства будет направлена на запад Украины, к границам Польши. Так США планирует сохранить дипломатическое присутствие в республике. Ранее издание Politico сообщило, что американский президент Джо Байден предупредил союзников о «нападении» России на Украину 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет наступление с кибератак и ракетных ударов. До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США намерены эвакуировать свое посольство в Киеве из-за возможного «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц. Некоторые из них отмечают, что часть дипломатов из США могут перевезти на запад Украины, к границе Польши. «Госдепартамент планирует объявить рано утром в субботу, что большинство американских сотрудников посольства в Киеве будут обязаны покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения. Новый шаг был сделан на фоне того, что Вашингтон усилил предупреждения о возможном вторжении России на Украину», — передает Associated Press. Официальные источники сообщили, что часть сотрудников американского посольства будет направлена на запад Украины, к границам Польши. Так США планирует сохранить дипломатическое присутствие в республике. Ранее издание Politico сообщило, что американский президент Джо Байден предупредил союзников о «нападении» России на Украину 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет наступление с кибератак и ракетных ударов. До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News.