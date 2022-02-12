12 февраля 2022

Фигуристка Бестемьянова поздравила Татьяну Тарасову с юбилеем. «Без нее бы не было никакой карьеры»

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток возле башни
Татьяна Тарасова обеспечила карьеру многим фигуристам Фото:

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как заслуженный тренер Татьяна Тарасова повлияла на ее карьеру. В беседе с URA.RU фигуристка призналась, что без такого наставника, она бы закончилась очень быстро.

«Если бы не Татьяна Анатольевна, никакой карьеры просто не было. Она бы закончилась в 16 лет, и все. То, что она пригласила меня, то что она верила в меня, в то, что мы с Андреем [Букиным] делали — это главное, что произошло в нашей карьере. Это определило нашу карьеру», — сказала Наталья Бестемьянова.

Она также передала свои поздравления тренеру. «Здоровье — это самое главное, что ей нужно пожелать, чтобы она скорее обрела какую-то подвижность. Смогла выходить, и мы смогли бы встречаться не только дома. Я уверена, что она предпринимает все усилия. Она очень сильный человек. Я очень надеюсь на то, что она скоро поправится», — отметила фигуристка.

13 февраля советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечает свое 75-летие. Ее воспитанниками являются такие известные фигуристы, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов и Алексей Ягудин. В 2021 году у тренера возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она оказалась в инвалидном кресле.

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как заслуженный тренер Татьяна Тарасова повлияла на ее карьеру. В беседе с URA.RU фигуристка призналась, что без такого наставника, она бы закончилась очень быстро. «Если бы не Татьяна Анатольевна, никакой карьеры просто не было. Она бы закончилась в 16 лет, и все. То, что она пригласила меня, то что она верила в меня, в то, что мы с Андреем [Букиным] делали — это главное, что произошло в нашей карьере. Это определило нашу карьеру», — сказала Наталья Бестемьянова. Она также передала свои поздравления тренеру. «Здоровье — это самое главное, что ей нужно пожелать, чтобы она скорее обрела какую-то подвижность. Смогла выходить, и мы смогли бы встречаться не только дома. Я уверена, что она предпринимает все усилия. Она очень сильный человек. Я очень надеюсь на то, что она скоро поправится», — отметила фигуристка. 13 февраля советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечает свое 75-летие. Ее воспитанниками являются такие известные фигуристы, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов и Алексей Ягудин. В 2021 году у тренера возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она оказалась в инвалидном кресле.
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