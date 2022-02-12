Фигуристка Бестемьянова поздравила Татьяну Тарасову с юбилеем. «Без нее бы не было никакой карьеры»

13 февраля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Татьяна Тарасова обеспечила карьеру многим фигуристам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как заслуженный тренер Татьяна Тарасова повлияла на ее карьеру. В беседе с URA.RU фигуристка призналась, что без такого наставника, она бы закончилась очень быстро. «Если бы не Татьяна Анатольевна, никакой карьеры просто не было. Она бы закончилась в 16 лет, и все. То, что она пригласила меня, то что она верила в меня, в то, что мы с Андреем [Букиным] делали — это главное, что произошло в нашей карьере. Это определило нашу карьеру», — сказала Наталья Бестемьянова. Она также передала свои поздравления тренеру. «Здоровье — это самое главное, что ей нужно пожелать, чтобы она скорее обрела какую-то подвижность. Смогла выходить, и мы смогли бы встречаться не только дома. Я уверена, что она предпринимает все усилия. Она очень сильный человек. Я очень надеюсь на то, что она скоро поправится», — отметила фигуристка. 13 февраля советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечает свое 75-летие. Ее воспитанниками являются такие известные фигуристы, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов и Алексей Ягудин. В 2021 году у тренера возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она оказалась в инвалидном кресле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как заслуженный тренер Татьяна Тарасова повлияла на ее карьеру. В беседе с URA.RU фигуристка призналась, что без такого наставника, она бы закончилась очень быстро. «Если бы не Татьяна Анатольевна, никакой карьеры просто не было. Она бы закончилась в 16 лет, и все. То, что она пригласила меня, то что она верила в меня, в то, что мы с Андреем [Букиным] делали — это главное, что произошло в нашей карьере. Это определило нашу карьеру», — сказала Наталья Бестемьянова. Она также передала свои поздравления тренеру. «Здоровье — это самое главное, что ей нужно пожелать, чтобы она скорее обрела какую-то подвижность. Смогла выходить, и мы смогли бы встречаться не только дома. Я уверена, что она предпринимает все усилия. Она очень сильный человек. Я очень надеюсь на то, что она скоро поправится», — отметила фигуристка. 13 февраля советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечает свое 75-летие. Ее воспитанниками являются такие известные фигуристы, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов и Алексей Ягудин. В 2021 году у тренера возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она оказалась в инвалидном кресле.