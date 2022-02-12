12 февраля 2022

В Кремле раскрыли основные темы перегаров Путина и Байдена. «Истерия достигла апогея»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Переговоры длились чуть более часа, сообщил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден обсуждали вторжение России на Украину, а также разрабатываемые Западом антироссийские санкции. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. <…> Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции», — передает сообщение Ушакова РЕН-ТВ. Помощник президента РФ отметил, что Байден не стал делать акцент на теме санкций. Президент России, в свою очередь, обратил внимание лидера США на опасность милитаризации Украины, которая производится со стороны западных стран, сообщил Ушаков.

По словам Ушакова, американская сторона экстренно запросила проведение телефонных переговоров лидеров РФ и США из-за опасения вторжения России на территорию Украины. Переговоры были запланированы на понедельник. «Нагнетание вокруг темы вторжения велось координированно и истерия достигла просто апогея», — заявил Ушаков. По его словам, Путин и Байден условились о продолжении взаимодействия по различным направлениям.

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Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден обсуждали вторжение России на Украину, а также разрабатываемые Западом антироссийские санкции. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. «Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. <…> Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции», — передает сообщение Ушакова РЕН-ТВ. Помощник президента РФ отметил, что Байден не стал делать акцент на теме санкций. Президент России, в свою очередь, обратил внимание лидера США на опасность милитаризации Украины, которая производится со стороны западных стран, сообщил Ушаков. По словам Ушакова, американская сторона экстренно запросила проведение телефонных переговоров лидеров РФ и США из-за опасения вторжения России на территорию Украины. Переговоры были запланированы на понедельник. «Нагнетание вокруг темы вторжения велось координированно и истерия достигла просто апогея», — заявил Ушаков. По его словам, Путин и Байден условились о продолжении взаимодействия по различным направлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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