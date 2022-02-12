Переговоры длились чуть более часа, сообщил Ушаков Фото: Сайт Президента России

новость из сюжета Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден обсуждали вторжение России на Украину, а также разрабатываемые Западом антироссийские санкции. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. <…> Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции», — передает сообщение Ушакова РЕН-ТВ. Помощник президента РФ отметил, что Байден не стал делать акцент на теме санкций. Президент России, в свою очередь, обратил внимание лидера США на опасность милитаризации Украины, которая производится со стороны западных стран, сообщил Ушаков.

По словам Ушакова, американская сторона экстренно запросила проведение телефонных переговоров лидеров РФ и США из-за опасения вторжения России на территорию Украины. Переговоры были запланированы на понедельник. «Нагнетание вокруг темы вторжения велось координированно и истерия достигла просто апогея», — заявил Ушаков. По его словам, Путин и Байден условились о продолжении взаимодействия по различным направлениям.