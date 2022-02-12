12 февраля 2022

Пентагон опроверг пересечение американской подлодкой границ РФ. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, всплытие
Американскую подлодку обнаружили российские военные Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Субмарина Военно-морского флота США, вопреки сообщению Минобороны России, не пересекала территориальные воды России около Курильских островов. Об этом сообщил официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — сказал он. Информацию приводит «Пятый канал».

Ранее Минобороны сообщало, что в территориальных водах России вблизи острова Уруп (Курильские острова) обнаружена подлодка США. Ее засек фрегат «Маршал Шапошников» — военным США было направлено предупреждение, которое последние проигнорировали. Однако вскоре американская подлодка покинула российские воды. В связи с этим событием ведомство уже вручило ноту военному атташе США.

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Субмарина Военно-морского флота США, вопреки сообщению Минобороны России, не пересекала территориальные воды России около Курильских островов. Об этом сообщил официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. «Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — сказал он. Информацию приводит «Пятый канал». Ранее Минобороны сообщало, что в территориальных водах России вблизи острова Уруп (Курильские острова) обнаружена подлодка США. Ее засек фрегат «Маршал Шапошников» — военным США было направлено предупреждение, которое последние проигнорировали. Однако вскоре американская подлодка покинула российские воды. В связи с этим событием ведомство уже вручило ноту военному атташе США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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