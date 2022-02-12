Субмарина Военно-морского флота США, вопреки сообщению Минобороны России, не пересекала территориальные воды России около Курильских островов. Об этом сообщил официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.
«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — сказал он. Информацию приводит «Пятый канал».
Ранее Минобороны сообщало, что в территориальных водах России вблизи острова Уруп (Курильские острова) обнаружена подлодка США. Ее засек фрегат «Маршал Шапошников» — военным США было направлено предупреждение, которое последние проигнорировали. Однако вскоре американская подлодка покинула российские воды. В связи с этим событием ведомство уже вручило ноту военному атташе США.
Субмарина Военно-морского флота США, вопреки сообщению Минобороны России, не пересекала территориальные воды России около Курильских островов. Об этом сообщил официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. «Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — сказал он. Информацию приводит «Пятый канал». Ранее Минобороны сообщало, что в территориальных водах России вблизи острова Уруп (Курильские острова) обнаружена подлодка США. Ее засек фрегат «Маршал Шапошников» — военным США было направлено предупреждение, которое последние проигнорировали. Однако вскоре американская подлодка покинула российские воды. В связи с этим событием ведомство уже вручило ноту военному атташе США.