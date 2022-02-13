МИД РФ обвинил США в «нечистоплотных» политических играх

13 февраля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Захарова призвала руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции со стороны США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отзыв представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с территории Украины вызывает серьезную озабоченность России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что США втягивают ОБСЕ в «нечистоплотные политические игры». Ранее издание Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские представители ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах, передает RT. Как сообщает МИД РФ, действующее председательство организации проинформировало государства-участники о решении «ряда стран» перевезти своих граждан «из-за ухудшения условий безопасности». «Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она также призвала руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции и не допускать втягивания организации в разыгрываемые вокруг нее «нечистоплотные политические игры». Ранее также сообщалось, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления об «эвакуации» российских дипломатов, появившиеся в западной прессе в январе, были прикрытием, чтобы другие страны вывезли дипломатов из Украины, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отзыв представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с территории Украины вызывает серьезную озабоченность России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что США втягивают ОБСЕ в «нечистоплотные политические игры». Ранее издание Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские представители ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах, передает RT. Как сообщает МИД РФ, действующее председательство организации проинформировало государства-участники о решении «ряда стран» перевезти своих граждан «из-за ухудшения условий безопасности». «Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она также призвала руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции и не допускать втягивания организации в разыгрываемые вокруг нее «нечистоплотные политические игры». Ранее также сообщалось, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления об «эвакуации» российских дипломатов, появившиеся в западной прессе в январе, были прикрытием, чтобы другие страны вывезли дипломатов из Украины, пишет «Национальная служба новостей».