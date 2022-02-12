Десятки стран просят своих граждан покинуть Украину из-за России. Список

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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
За последние сутки 18 государств призвали своих граждан покинуть Украину из-за угрозы войны Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Власти 20 стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за возрастающей угрозы эскалации напряженности на российско-украинской границе. За последние сутки с соответствующими призывами выступили власти 18 государств.

  • МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно.
  • Литва призывает своих граждан покинуть Украину и отказаться от необязательных поездок в эту страну.
  • Австралийцев призвали уехать с Украины из-за вероятного конфликта. «Наш совет очень ясен: это слишком опасная ситуация», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
  • МИД Великобритании рекомендует воздержаться от любых поездок на Украину. С похожими призывами к своим гражданам обратились МИД Финляндии, Дании.
  • Посольство США на Украине сообщает, что Госдеп приказал американским сотрудникам дипмиссии, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну.

Также воздержаться от посещения Украины посоветовали власти Греции, Израиля, Канады, Латвии, Нидерландов. Этот список пополняют Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Эстония, Южная Корея и Япония, Кувейт, Бельгия.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал американцев в срочном порядке покинуть территорию Украины любым возможным способом. До этого в Госдепе только рекомендовали гражданам не посещать Украину, передает RT. Семьям дипломатов США, работающим на Украине, было разрешено покинуть страну из-за возможного «нападения» России, уточняет телеканал 360. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киева «частью дипломатической игры», уточняет «Царьград».

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Власти 20 стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за возрастающей угрозы эскалации напряженности на российско-украинской границе. За последние сутки с соответствующими призывами выступили власти 18 государств. Также воздержаться от посещения Украины посоветовали власти Греции, Израиля, Канады, Латвии, Нидерландов. Этот список пополняют Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Эстония, Южная Корея и Япония, Кувейт, Бельгия. Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал американцев в срочном порядке покинуть территорию Украины любым возможным способом. До этого в Госдепе только рекомендовали гражданам не посещать Украину, передает RT. Семьям дипломатов США, работающим на Украине, было разрешено покинуть страну из-за возможного «нападения» России, уточняет телеканал 360. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киева «частью дипломатической игры», уточняет «Царьград».
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