За последние сутки 18 государств призвали своих граждан покинуть Украину из-за угрозы войны Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

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Власти 20 стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за возрастающей угрозы эскалации напряженности на российско-украинской границе. За последние сутки с соответствующими призывами выступили власти 18 государств.

МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно.

Литва призывает своих граждан покинуть Украину и отказаться от необязательных поездок в эту страну.

Австралийцев призвали уехать с Украины из-за вероятного конфликта. «Наш совет очень ясен: это слишком опасная ситуация», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Наш совет очень ясен: это слишком опасная ситуация», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. МИД Великобритании рекомендует воздержаться от любых поездок на Украину. С похожими призывами к своим гражданам обратились МИД Финляндии, Дании.

Посольство США на Украине сообщает, что Госдеп приказал американским сотрудникам дипмиссии, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну.

Также воздержаться от посещения Украины посоветовали власти Греции, Израиля, Канады, Латвии, Нидерландов. Этот список пополняют Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Эстония, Южная Корея и Япония, Кувейт, Бельгия.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал американцев в срочном порядке покинуть территорию Украины любым возможным способом. До этого в Госдепе только рекомендовали гражданам не посещать Украину, передает RT. Семьям дипломатов США, работающим на Украине, было разрешено покинуть страну из-за возможного «нападения» России, уточняет телеканал 360. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киева «частью дипломатической игры», уточняет «Царьград».