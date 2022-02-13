Вирусолог предупредил об опасности вакцины, которую испытал Путин

13 февраля 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Чумаков считает, что вакцина более безопасна при внутримышечном введении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Назальная вакцина от коронавируса попадает в организм через каналы, находящиеся близко к мозгу человека, поэтому опасность того, что она заденет жизненно важные органы, выше, чем при внутримышечном введении. Об этом заявил вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков. «Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, <…> которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности. <…> Они [назальные вакцины] могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг», — рассказал Чумаков в интервью на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!». Однако, по словам главного научного сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, оснований считать, что назальная вакцина опасна, нет. Он отметил, что препарат не содержит активного размножающегося вируса. «Вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему. Боюсь, Константин Михайлович здесь несколько ошибается», — передает его слова РБК. Ранее президент РФ Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Это произошло после ревакцинации, сообщил российский лидер. Центр имени Гамалеи анонсировал начало продаж назальной вакцины в начале 2022 года. Директор центра Александр Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины «Спутник V» в качестве защиты от нового штамма коронавируса «Омикрон», передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назальная вакцина от коронавируса попадает в организм через каналы, находящиеся близко к мозгу человека, поэтому опасность того, что она заденет жизненно важные органы, выше, чем при внутримышечном введении. Об этом заявил вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков. «Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, <…> которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности. <…> Они [назальные вакцины] могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг», — рассказал Чумаков в интервью на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!». Однако, по словам главного научного сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, оснований считать, что назальная вакцина опасна, нет. Он отметил, что препарат не содержит активного размножающегося вируса. «Вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему. Боюсь, Константин Михайлович здесь несколько ошибается», — передает его слова РБК. Ранее президент РФ Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Это произошло после ревакцинации, сообщил российский лидер. Центр имени Гамалеи анонсировал начало продаж назальной вакцины в начале 2022 года. Директор центра Александр Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины «Спутник V» в качестве защиты от нового штамма коронавируса «Омикрон», передает «Национальная служба новостей».