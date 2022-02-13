Военные устроят салют в День защитника Отечества в Екатеринбурге

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) готовятся к салюту в День защитника Отечества в Екатеринбурге. Салютные залпы будут выполнены из раритетных противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на своем официальном сайте.
«Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля», — сообщает пресс-служба.
Военные проводят тренировки на полигоне под Екатеринбургом. Специальная площадка для пуска салютов организованна в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.
В прошлом году салют 23 февраля также устраивался в ЦПКиО им. Маяковского. Всего было 30 залпов с интервалом в 30 секунд.
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) готовятся к салюту в День защитника Отечества в Екатеринбурге. Салютные залпы будут выполнены из раритетных противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на своем официальном сайте. «Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля», — сообщает пресс-служба. Военные проводят тренировки на полигоне под Екатеринбургом. Специальная площадка для пуска салютов организованна в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. В прошлом году салют 23 февраля также устраивался в ЦПКиО им. Маяковского. Всего было 30 залпов с интервалом в 30 секунд.