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Военные устроят салют в День защитника Отечества в Екатеринбурге

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Артиллеристы ЦВО готовятся к запуску салютов 23 февраля Фото:

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) готовятся к салюту в День защитника Отечества в Екатеринбурге. Салютные залпы будут выполнены из раритетных противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на своем официальном сайте.

«Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля», — сообщает пресс-служба.

Военные проводят тренировки на полигоне под Екатеринбургом. Специальная площадка для пуска салютов организованна в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.

В прошлом году салют 23 февраля также устраивался в ЦПКиО им. Маяковского. Всего было 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) готовятся к салюту в День защитника Отечества в Екатеринбурге. Салютные залпы будут выполнены из раритетных противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на своем официальном сайте. «Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля», — сообщает пресс-служба. Военные проводят тренировки на полигоне под Екатеринбургом. Специальная площадка для пуска салютов организованна в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. В прошлом году салют 23 февраля также устраивался в ЦПКиО им. Маяковского. Всего было 30 залпов с интервалом в 30 секунд.
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