В Кремле оценили готовность РФ стрелять по иностранным кораблям

14 февраля 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

В случае вторжения иностранных судов военные РФ следуют протоколам Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Российские военные строго следуют существующим протоколам в случаях, когда иностранные суда вторгаются в территориальные воды страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Существует протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Наши военные, которые отвечают за охрану границ, за безопасность страны, строго придерживаются этих протоколов», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление представителя российского Генштаба о том, что Россия готова стрелять по кораблям и подлодкам других государств, если те будут заходить в ее территориальные воды, передает корреспондент URA.RU. Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что российские военные готовы нанести удар по кораблям стран Запада, если те будут уличены в нарушении границы. Однако подобные решения принимает высшее руководство, добавил он. До этого сообщалось, что НАТО планирует разместить войска в районе Черного моря в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По словам генсека, у альянса уже есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Сейчас изучается возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии, добавлял он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные строго следуют существующим протоколам в случаях, когда иностранные суда вторгаются в территориальные воды страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Существует протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Наши военные, которые отвечают за охрану границ, за безопасность страны, строго придерживаются этих протоколов», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление представителя российского Генштаба о том, что Россия готова стрелять по кораблям и подлодкам других государств, если те будут заходить в ее территориальные воды, передает корреспондент URA.RU. Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что российские военные готовы нанести удар по кораблям стран Запада, если те будут уличены в нарушении границы. Однако подобные решения принимает высшее руководство, добавил он. До этого сообщалось, что НАТО планирует разместить войска в районе Черного моря в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По словам генсека, у альянса уже есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Сейчас изучается возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии, добавлял он.