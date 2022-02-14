В Кремле оценили готовность РФ стрелять по иностранным кораблям

Российские военные строго следуют существующим протоколам в случаях, когда иностранные суда вторгаются в территориальные воды страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Существует протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Наши военные, которые отвечают за охрану границ, за безопасность страны, строго придерживаются этих протоколов», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление представителя российского Генштаба о том, что Россия готова стрелять по кораблям и подлодкам других государств, если те будут заходить в ее территориальные воды, передает корреспондент URA.RU.
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что российские военные готовы нанести удар по кораблям стран Запада, если те будут уличены в нарушении границы. Однако подобные решения принимает высшее руководство, добавил он.
До этого сообщалось, что НАТО планирует разместить войска в районе Черного моря в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По словам генсека, у альянса уже есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Сейчас изучается возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии, добавлял он.
Российские военные строго следуют существующим протоколам в случаях, когда иностранные суда вторгаются в территориальные воды страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Существует протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Наши военные, которые отвечают за охрану границ, за безопасность страны, строго придерживаются этих протоколов», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление представителя российского Генштаба о том, что Россия готова стрелять по кораблям и подлодкам других государств, если те будут заходить в ее территориальные воды, передает корреспондент URA.RU. Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что российские военные готовы нанести удар по кораблям стран Запада, если те будут уличены в нарушении границы. Однако подобные решения принимает высшее руководство, добавил он. До этого сообщалось, что НАТО планирует разместить войска в районе Черного моря в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По словам генсека, у альянса уже есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Сейчас изучается возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии, добавлял он.