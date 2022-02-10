НАТО планирует отправить войска в район Черного моря

В НАТО рассматривают возможность отправки боевых групп в район Черного моряФото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО (Организация Североатлантического договора) планирует разместить войска в районе Черного моря в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
«Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
Он отметил, что альянс рассчитывает на долгосрочное присутствие войск на этой территории. Тем временем МИД Украины выразил протест против учений России в районе Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря осуществляются в соответствии с международным морским правом.
НАТО (Организация Североатлантического договора) планирует разместить войска в районе Черного моря в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. «Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что альянс рассчитывает на долгосрочное присутствие войск на этой территории. Тем временем МИД Украины выразил протест против учений России в районе Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря осуществляются в соответствии с международным морским правом.