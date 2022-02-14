Сургуту грозит ухудшение качества воды из-за коммунальной аварии

15 февраля 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Сургуте произошел порыв магистрального водовода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте произошел порыв магистрального водовода. Из-за этого может пострадать качество питьевой воды. Об этом рассказала заместитель главного инженера «Горводоканала» Константин Щербаков, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня ночью произошел отказ магистрального водовода. На данный момент провели переключение. Для города это никак не отразится. Единственное, возможно кратковременное ухудшение качества питьевого водоснабжения. Скорее всего, пострадает западная часть города. Такие микрорайоны как 38, 40 и 42. », — сказал Щербаков. Он добавил, что по предварительной информации причиной аварии стали подвижки грунта, которые, возможно, произошли из-за дорожных работ, проводимых подрядными организациями. «Сейчас обвинить мы никого не можем, будем разбираться», — заключил Щербаков. На данный момент движение на Тюменском тракте перекрыто, по прогнозам специалистов, проезжую часть откроют через два часа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте произошел порыв магистрального водовода. Из-за этого может пострадать качество питьевой воды. Об этом рассказала заместитель главного инженера «Горводоканала» Константин Щербаков, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня ночью произошел отказ магистрального водовода. На данный момент провели переключение. Для города это никак не отразится. Единственное, возможно кратковременное ухудшение качества питьевого водоснабжения. Скорее всего, пострадает западная часть города. Такие микрорайоны как 38, 40 и 42. », — сказал Щербаков. Он добавил, что по предварительной информации причиной аварии стали подвижки грунта, которые, возможно, произошли из-за дорожных работ, проводимых подрядными организациями. «Сейчас обвинить мы никого не можем, будем разбираться», — заключил Щербаков. На данный момент движение на Тюменском тракте перекрыто, по прогнозам специалистов, проезжую часть откроют через два часа.