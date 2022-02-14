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Мэр пермского города уходит в отставку

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, гончаров александр
Александр Гончаров уступает кресло мэра своему заместителю Фото:

Глава Лысьвенского городского округа в Пермском крае Александр Гончаров решил уйти в отставку. Об этом сообщает источник URA.RU, близкий к администрации города.

«Сегодня Гончаров озвучит депутатам и представителям промышленных предприятий информацию о том, что он уходит. И. о. главы остается его заместитель по экономике и развитию территорий Никита Федосеев», — говорит собеседник.

Ранее «Коммерсант-Прикамье» сообщал, что Гончаров уже подал в думу заявление о сложении полномочий с 18 февраля. Его планируют рассмотреть на внеочередном заседании 17 февраля. Александр Гончаров в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что информацию о поданном заявлении не подтверждает. «Все узнаете, не торопитесь», — отметил глава Лысьвы.

Собеседник в администрации губернатора отмечает, что Никита Федосеев является основным претендентом на пост мэра по итогам конкурса по отбору главы. Александр Гончаров с перерывами работал главой Лысьвы с 2007 года. В 2012 году он проиграл выборы, после чего трудился в статусе вице-мэра в Чусовом. В 2017 году Гончаров вернулся к управлению Лысьвой, выиграв соответствующий конкурс.

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Глава Лысьвенского городского округа в Пермском крае Александр Гончаров решил уйти в отставку. Об этом сообщает источник URA.RU, близкий к администрации города. «Сегодня Гончаров озвучит депутатам и представителям промышленных предприятий информацию о том, что он уходит. И. о. главы остается его заместитель по экономике и развитию территорий Никита Федосеев», — говорит собеседник. Ранее «Коммерсант-Прикамье» сообщал, что Гончаров уже подал в думу заявление о сложении полномочий с 18 февраля. Его планируют рассмотреть на внеочередном заседании 17 февраля. Александр Гончаров в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что информацию о поданном заявлении не подтверждает. «Все узнаете, не торопитесь», — отметил глава Лысьвы. Собеседник в администрации губернатора отмечает, что Никита Федосеев является основным претендентом на пост мэра по итогам конкурса по отбору главы. Александр Гончаров с перерывами работал главой Лысьвы с 2007 года. В 2012 году он проиграл выборы, после чего трудился в статусе вице-мэра в Чусовом. В 2017 году Гончаров вернулся к управлению Лысьвой, выиграв соответствующий конкурс.
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