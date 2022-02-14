Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии, произошедшей на объездной дороге в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После столкновения большегруза и легкового авто помощь понадобилась и четырем взрослым.
«Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени, в том числе четырехмесячный ребенок. На пересечении объездной дороги и улицы Теплотехников столкнулись большегруз „Скания“ и „Ниссан Альмера“. Предварительно, 48-летний водитель фуры (стаж за рулем 27 лет) не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Четверо пассажиров легкового авто, среди которых был и младенец, доставлены в больницу. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении, на руках у матери, автокресла в машине не было. Водителю иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии, произошедшей на объездной дороге в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После столкновения большегруза и легкового авто помощь понадобилась и четырем взрослым. «Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени, в том числе четырехмесячный ребенок. На пересечении объездной дороги и улицы Теплотехников столкнулись большегруз „Скания“ и „Ниссан Альмера“. Предварительно, 48-летний водитель фуры (стаж за рулем 27 лет) не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Четверо пассажиров легкового авто, среди которых был и младенец, доставлены в больницу. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении, на руках у матери, автокресла в машине не было. Водителю иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.