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В Тюмени в ДТП с фурой пострадал младенец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Ребенка доставили в больницу (архивное фото) Фото:

Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии, произошедшей на объездной дороге в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После столкновения большегруза и легкового авто помощь понадобилась и четырем взрослым.

«Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени, в том числе четырехмесячный ребенок. На пересечении объездной дороги и улицы Теплотехников столкнулись большегруз „Скания“ и „Ниссан Альмера“. Предварительно, 48-летний водитель фуры (стаж за рулем 27 лет) не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Четверо пассажиров легкового авто, среди которых был и младенец, доставлены в больницу. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении, на руках у матери, автокресла в машине не было. Водителю иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Фото:

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Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии, произошедшей на объездной дороге в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После столкновения большегруза и легкового авто помощь понадобилась и четырем взрослым. «Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени, в том числе четырехмесячный ребенок. На пересечении объездной дороги и улицы Теплотехников столкнулись большегруз „Скания“ и „Ниссан Альмера“. Предварительно, 48-летний водитель фуры (стаж за рулем 27 лет) не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Четверо пассажиров легкового авто, среди которых был и младенец, доставлены в больницу. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении, на руках у матери, автокресла в машине не было. Водителю иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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