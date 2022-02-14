В Тюмени в ДТП с фурой пострадал младенец. Фото

15 февраля 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Ребенка доставили в больницу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии, произошедшей на объездной дороге в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После столкновения большегруза и легкового авто помощь понадобилась и четырем взрослым. «Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени, в том числе четырехмесячный ребенок. На пересечении объездной дороги и улицы Теплотехников столкнулись большегруз „Скания“ и „Ниссан Альмера“. Предварительно, 48-летний водитель фуры (стаж за рулем 27 лет) не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Четверо пассажиров легкового авто, среди которых был и младенец, доставлены в больницу. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении, на руках у матери, автокресла в машине не было. Водителю иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Фото: УГИБДД Тюменской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии, произошедшей на объездной дороге в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После столкновения большегруза и легкового авто помощь понадобилась и четырем взрослым. «Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени, в том числе четырехмесячный ребенок. На пересечении объездной дороги и улицы Теплотехников столкнулись большегруз „Скания“ и „Ниссан Альмера“. Предварительно, 48-летний водитель фуры (стаж за рулем 27 лет) не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Четверо пассажиров легкового авто, среди которых был и младенец, доставлены в больницу. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении, на руках у матери, автокресла в машине не было. Водителю иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.