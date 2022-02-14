Пермяков предупредили, что Солнце будет глушить телесигналы

Перебои возможны с 22 февраля по 9 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский филиал РТРС предупредил жителей края о возможных перебоях в телерадиовещании с 22 февраля по 9 марта. Это связано с весенней солнечной интерференцией, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии.

«Солнце — мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно „глушит“ теле-радиосигнал приемных земных станций. При этом могут возникать помехи вплоть до отсутствия приема теле-радиосигналов на наземных ретрансляторах, приводящие к перерывам вещания эфирных телерадиопрограмм», — сообщили в пресс-службе пермского филиала РТРС.

Хотя полностью избежать влияния Солнца невозможно, цифровые технологии позволяют значительно уменьшить влияние «солнечной засветки». Но исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание нельзя. Длиться это может от нескольких секунд до 20 минут. Сбои в трансляции эфирных программ вероятны больше всего утром с 10 до 12 часов и днем — с 13 до 14.30.

Ранее URA.RU рассказывало, что крупное производство в Прикамье начнет использовать энергию солнца. Это одно из перспективных направлений развития отечественной энергетики.