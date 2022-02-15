15 февраля 2022

Иммунолог Крючков назвал редкий симптом коронавируса

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У больных коронавирусом иногда происходит воспаление мозгового вещества Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У больных коронавирусом в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — сказал Николай Крючков.

Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале XX века. «То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — отметила эксперт.

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У больных коронавирусом в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — сказал Николай Крючков. Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале XX века. «То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — отметила эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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