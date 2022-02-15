Иммунолог Крючков назвал редкий симптом коронавируса

16 февраля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

У больных коронавирусом иногда происходит воспаление мозгового вещества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У больных коронавирусом в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — сказал Николай Крючков. Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале XX века. «То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — отметила эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У больных коронавирусом в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — сказал Николай Крючков. Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале XX века. «То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — отметила эксперт.