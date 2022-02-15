Челябинский парламент рассмотрит проект генерала МВД и Текслера

Губернатор Алексей Текслер (справа) внес в заксобрание проект о дополнительных выплатах полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заксобрание Челябинской области готово утвердить поправки в бюджет, позволяющие ввести дополнительные выплаты полицейским патрульно-постовой службы. Об этом сообщил URA.RU спикер регионального парламента Александр Лазарев. Проект, предложенный новым начальником полицейского главка Михаилом Скоковым, внес губернатор Алексей Текслер.

«Сессия назначена на 24 февраля. Вопрос о выплатах полицейским значится в повестке», — рассказал URA.RU Лазарев.

О дополнительных ежеквартальных выплатах сотрудникам ППС Скоков сообщил 18 января, встречаясь с подчиненными после вступления в должность начальника ГУ МВД по Челябинской области. Эта мера призвана уменьшить некомплект личного состава службы, которая несет основную тяжесть обеспечения безопасности граждан на улицах.

Встретившись со Скоковым 25 января, Текслер поддержал эту идею. Юристам правительства области поручили подготовить нормативно-правовую базу для внесения документов в ЗСО.