Генерал челябинского МВД инициировал создание новой структуры

Михаил Скоков (слева) инспектирует Челябинск Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков инициировал создание нового отдела полиции в Челябинске. Речь идет о микрорайоне «Парковый». Об этом Скоков заявил в ходе поездок по отделам полиции Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка.

«Изучив структуру полиции города Челябинска, Скоков принял решение о создании нового отдела полиции в микрорайоне „Парковый“. Это должно способствовать повышению безопасности проживающих в районе граждан и перераспределению нагрузки полицейских», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На ближайшем совещании при губернаторе Алексее Текслере Скоков озвучит эту инициативу, чтобы начать строительство нового объекта. В ходе поездки по Челябинску начальник главка посетил отделы полиции «Центральный», «Северо-Западный» «Курчатовский» и «Калининский», где провел встречи с личным составом. Скоков поручил начальникам отделов принять все меры для создания необходимых условий эффективной работы полицейских.

Скоков также заявил, что для привлечения молодых сотрудников патрульно-постовой службы полиции будут организованы дополнительные ежеквартальные выплаты к денежному довольствию. Этот вопрос генерал уже обсудил с Текслером, и губернатор инициативу поддержал.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, Скоков до 20 января побывает во всех отделах полиции Челябинска. Это была первая поездка генерала по Челябинску с того времени, как он прибыл к новому месту службы. Полицейским главком региона Скоков руководит с 10 января.

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