Генералу ГУ МВД согласовали новые выплаты челябинским полицейским

Губернатор поддержал идею повысить ежеквартальные выплаты сотрудникам ППС Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер и начальник ГУ МВД Михаил Скоков согласовали 25 января новые выплаты челябинским полицейским. Это решение было озвучено на заседании коллегии ГУ МВД по Челябинской области, по итогам работы полиции в 2021 году, в которой принял участие глава региона.

«Губернатор поддержал инициативу начальника ГУ МВД Михаила Скокова о предоставлении ежеквартальных дополнительных выплат младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы. Сейчас разрабатывается нормативно-правовая база для назначения соответствующих выплат», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Ранее генерал Скоков заявил, что для привлечения молодых сотрудников ППС будут организованы дополнительные ежеквартальные выплаты к денежному довольствию. Этот вопрос он уже обсудил с Текслером, и глава региона его поддержал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, Скоков также напомнил на коллегии, что в Челябинске будет создан еще один отдел полиции в микрорайоне «Парковый». У жителей появится возможность получать помощь в ОВД в шаговой доступности.

В пресс-службе главка также отметили, что Скоков обратился к Текслеру с предложением о разработке комплексной программы по противодействию мошенничеству. Речь идет о преступлениях, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В работу по информированию граждан Скоков просит привлекать не только полицию, но и органы исполнительной власти. Текслер эту идею поддержал.

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