В центре Тюмени сгорело здание бывшего пивного ресторана Erdinger Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В центре Тюмени сгорело здание бывшего пивного ресторана Erdinger, которое находится по адресу ул. Республики, 79/3. Об этом URA.RU сообщили в региональном управление МЧС по Тюменской области. Еще одно заведение общепита этой ночью сгорело на окраине города в микрорайоне Мыс.

«Сегодня в седьмом часу утра в Тюмени поступил вызов о пожаре на улице Республики 79/3 в отдельно стоящем здании, размером 10 на 12 метров. На месте пожара работали подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда: 8 единиц основной и специальной техники и 24 сотрудника. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, повреждена крыша здания и внутренняя отделка по всей площади. Причину пожара устанавливают специалисты», — сообщает региональное управление МЧС по Тюменской области.

Ресторан Erdinger закрылся несколько лет назад. При этом, рядом с ним работали несколько небольших торговых точек быстрого питания. В МЧС уточнили, что при пожаре они не пострадали. Там также добавили, что этой ночью в Тюмени полностью выгорел ресторан быстрого питания в микрорайоне Мыс. По сообщениям пользователей соцсети «ВКонтакте», речь идет о заведении «Кебаб Хаус».

«16 февраля поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Жуковского в районе заречного поселка Мыс. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на рядом стоящие объекты. Из зоны воздействия опасных факторов было эвакуировано четыре газовых баллона. В момент возникновения пожара в помещении кафе людей не было. В результате происшествия огнем повреждено здание кафе на площади 234 квадратных метра. Причины пожара и ущерб устанавливаются», — пояснили там URA.RU.

Пивной ресторан Erdinger закрылся в Тюмени несколько лет назад ГУ МЧС России по Тюменской области

Очевидцы засняли момент пожара в ресторане быстрого питания «Донер Кебаб» на окраине Тюмени Паблик «Тюмень», соцсеть «ВКонтакте»

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