Россиянам рассказали о выходных в феврале и марте 2022 года

16 февраля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

В России будет сокращенный рабочий день перед 23 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне будут отдыхать 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта. Об этом сообщается в производственном календаре, опубликованном на сайте Госдумы. День защитника Отечества будет в среду, в этот день россияне отдыхают. Перед праздником будет сокращенный рабочий день — 22 февраля. В марте выходные с 6 по 8 число. Выходной день в субботу перенесен на понедельник (7 марта), поэтому россиян ждет сначала шестидневная рабочая неделя, а потом три нерабочих дня. Ранее власти утвердили производственный календарь выходных и праздников. В 2022 году нерабочие дни будут с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. В июне выходные с 11 по 13 число. Осенью россияне не работают с 4 по 6 ноября. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне будут отдыхать 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта. Об этом сообщается в производственном календаре, опубликованном на сайте Госдумы. День защитника Отечества будет в среду, в этот день россияне отдыхают. Перед праздником будет сокращенный рабочий день — 22 февраля. В марте выходные с 6 по 8 число. Выходной день в субботу перенесен на понедельник (7 марта), поэтому россиян ждет сначала шестидневная рабочая неделя, а потом три нерабочих дня. Ранее власти утвердили производственный календарь выходных и праздников. В 2022 году нерабочие дни будут с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. В июне выходные с 11 по 13 число. Осенью россияне не работают с 4 по 6 ноября.