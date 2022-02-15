Дворникам выплатили долги за декабрь и январь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским дворникам погасили долги по зарплате после публикации URA.RU о задержке выплат. Об этом сообщил один из работников клининговой компании «Сервисные технологии».

«Задолженность выплатили. Дворнику, который слег с инфарктом в больницу, тоже выплатили зарплату, даже за те дни, которые он успел отработать в феврале. После публикации хозяина компании [Евгения] Бавкунова вызывали в прокуратуру и Следственный комитет. Это подействовало, благодарю», — рассказал дворник клининговой компании. Собеседник агентства надеется, что ситуация с задержкой зарплат не повторится.

Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель Евгений Бавкунов задерживает зарплату дворникам. По словам одного из сотрудников клининговой компании, работники не получили деньги за декабрь и январь. Сотрудница компании, представившаяся бухгалтером, заявила, что задолженности за декабрь нет. На публикацию отреагировали прокуратура и следственное управление СК РФ по Курганской области.