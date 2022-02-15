Жительница Курганской области несколько месяцев ждет операцию по удалению опухоли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном онкологическом диспансере неоднократно переносили дату операции по удалению опухоли у пациентки. Об этом URA.RU сообщили родственники онкобольной женщины.

«Выявлено заболевание в конце сентября—начале октября 2021 года. В ноябре определена дата госпитализации для операции на 20.12.2021, дата перенесена на 24.01.2022. Она была госпитализирована, но операция не проведена. По телефону сообщили, что „не хватает рук для проведения операций“, так как врачи болеют коронавирусом. 4 февраля выписали. Следующая дата определена на вторую декаду марта. Если такая проблема с кадрами, командировали бы в Курган врачей из другого региона», — рассказал родственник онкобольной пациентки.

По словам собеседника, в диспансере сложно получить информацию о платных услугах. «Информационный стенд висит с перечнем платных услуг, а к кому обратиться за разъяснением, непонятно. Медработники не идут на контакт», — отмечает он.

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что, несмотря на подъем заболеваемости COVID и случаи заболевания среди медработников, отделения стационара Курганского онкодиспансера не прекращали работу и оказывают плановую медицинскую помощь, в том числе онкохирургическую. «Хирургические отделения онкодиспансера врачами-онкологами укомплектованы. Сохраняется потребность во врачах-анестезиологах-реаниматологах, а также химиотерапевтах и радиотерапевтах», — уточнили в ведомстве. Врачей в область пытаются привлечь путем размещения объявлений о вакансиях, целевого обучения медработников, мерами поддержки.

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