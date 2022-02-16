Суд по лишению Януковича статуса президента не состоится

16 февраля 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Слушание по иску Януковича 16 февраля не состоится Фото: Макс Новиков © URA.RU В Киеве отменили заседание Окружного административного суда Киева, где должен был рассматривать иск экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде. Суд должен был состояться 16 февраля. Янукович в своем иске заявлял, что его незаконно лишили статуса президента. Как сообщили в суде, дело было передано другому составу в связи с признанием необоснованным ходатайства представителя украинского парламента об отводе председательствующего по делу судьи. «Назначенное ранее на 16 февраля заседание по делу по административному иску Виктора Януковича к Верховной Раде не состоится. О дальнейшем ходе рассмотрения указанного дела будет уведомлено дополнительно», — сообщили в суде. Рада подала в суд ходатайства, среди которых просьбы оставить иск без рассмотрения, закрыть дело в связи с отсутствием субъектного состава сторон, а также ввиду того, что данный спор не подлежит судебному разбирательству. Также, по мнению депутатов, дело может быть закрыто в связи с конституционностью спорных правоотношений. Еще одним ходатайством парламент просит передать дело по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, сообщает ТАСС. 22 февраля 2014 года Рада приняла постановление О «самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины». Тогда же исполняющим обязанности президента был назначен Александр Турчинов. 27 ноября прошлого года стало известно, что Янукович оспорил в суде постановление об отстранении его от власти, так как считает его антиконституционным. Иск был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 6 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Киеве отменили заседание Окружного административного суда Киева, где должен был рассматривать иск экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде. Суд должен был состояться 16 февраля. Янукович в своем иске заявлял, что его незаконно лишили статуса президента. Как сообщили в суде, дело было передано другому составу в связи с признанием необоснованным ходатайства представителя украинского парламента об отводе председательствующего по делу судьи. «Назначенное ранее на 16 февраля заседание по делу по административному иску Виктора Януковича к Верховной Раде не состоится. О дальнейшем ходе рассмотрения указанного дела будет уведомлено дополнительно», — сообщили в суде. Рада подала в суд ходатайства, среди которых просьбы оставить иск без рассмотрения, закрыть дело в связи с отсутствием субъектного состава сторон, а также ввиду того, что данный спор не подлежит судебному разбирательству. Также, по мнению депутатов, дело может быть закрыто в связи с конституционностью спорных правоотношений. Еще одним ходатайством парламент просит передать дело по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, сообщает ТАСС. 22 февраля 2014 года Рада приняла постановление О «самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины». Тогда же исполняющим обязанности президента был назначен Александр Турчинов. 27 ноября прошлого года стало известно, что Янукович оспорил в суде постановление об отстранении его от власти, так как считает его антиконституционным. Иск был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 6 декабря.