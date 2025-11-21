Трамп: Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса

По словам Трампа, Украина вскоре потеряет земли Донбасса Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что районы Донбасса, которые пока остаются под контролем Украины, неизбежно перейдут к России. В связи с этим они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав РФ. Об этом американский лидер заявил в эфире радио Fox News.

"Эту землю (Донбасс — прим. URA.RU) они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию", — сказал президент США в радиоэфире, комментируя концепцию передачи Российской Федерации части территорий Украины в рамках разрабатываемого Соединенными Штатами нового мирного плана.

Ранее, 19 ноября, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

