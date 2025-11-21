Трамп: Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса
По словам Трампа, Украина вскоре потеряет земли Донбасса
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что районы Донбасса, которые пока остаются под контролем Украины, неизбежно перейдут к России. В связи с этим они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав РФ. Об этом американский лидер заявил в эфире радио Fox News.
"Эту землю (Донбасс — прим. URA.RU) они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию", — сказал президент США в радиоэфире, комментируя концепцию передачи Российской Федерации части территорий Украины в рамках разрабатываемого Соединенными Штатами нового мирного плана.
Ранее, 19 ноября, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
По информации Financial Times, план, который предлагают Соединенные Штаты, предусматривает несколько ключевых мер. В частности, речь идет о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины. Кроме того, предполагается, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.
- Назар21 ноября 2025 21:26Что теперь скажет бестолковый стратег Зеленского Сырский ?