В мире

Украина

Украина со странами ЕС готовит ответ на план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025 в 21:05
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина совместно с Францией, Германией и Великобританией разрабатывает альтернативное предложение по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.

«Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США мирный план из 28 пунктов для Украины», — говорится в материале агентства Reuters. Инициатива создается как ответ на американский мирный план из 28 пунктов. По данным агентства, к работе над документом могут присоединиться и другие европейские страны, что свидетельствует о поиске компромиссных решений.

Инициатива Украины, Франции, Германии и Великобритании появляется на фоне разногласий между Европой и США относительно американского плана мирного урегулирования конфликта, который состоит из 28 пунктов и предполагает, в частности, сокращение численности Вооруженных сил Украины. Ряд европейских стран раскритиковал предложение США, а Украина его отвергла, считая, что план удовлетворяет интересы России и не учитывает текущую ситуацию.

