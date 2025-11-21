Украина со странами ЕС готовит ответ на план США по мирному урегулированию

Европейские страны готовят альтернативный план по урегулированию украинского конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина совместно с Францией, Германией и Великобританией разрабатывает альтернативное предложение по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.

«Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США мирный план из 28 пунктов для Украины», — говорится в материале агентства Reuters. Инициатива создается как ответ на американский мирный план из 28 пунктов. По данным агентства, к работе над документом могут присоединиться и другие европейские страны, что свидетельствует о поиске компромиссных решений.