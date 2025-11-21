Украина со странами ЕС готовит ответ на план США по мирному урегулированию
Европейские страны готовят альтернативный план по урегулированию украинского конфликта
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина совместно с Францией, Германией и Великобританией разрабатывает альтернативное предложение по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.
«Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США мирный план из 28 пунктов для Украины», — говорится в материале агентства Reuters. Инициатива создается как ответ на американский мирный план из 28 пунктов. По данным агентства, к работе над документом могут присоединиться и другие европейские страны, что свидетельствует о поиске компромиссных решений.
Инициатива Украины, Франции, Германии и Великобритании появляется на фоне разногласий между Европой и США относительно американского плана мирного урегулирования конфликта, который состоит из 28 пунктов и предполагает, в частности, сокращение численности Вооруженных сил Украины. Ряд европейских стран раскритиковал предложение США, а Украина его отвергла, считая, что план удовлетворяет интересы России и не учитывает текущую ситуацию.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.