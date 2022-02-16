Метеоролог заявил об идущих на регионы России шторме и ураганах

17 февраля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Порывы ветра в Калининграде 19 февраля достигнут 30 м/с Фото: Владимир Андреев © URA.RU Серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на города России. В субботу 19 февраля в Калининграде порывы ветра достигнут 30 м/с. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «На Россию направляется целая серия мощных, очень глубоких циклонов. Первый из них в четверг 17 февраля придет на юг Балтики — Гданьск, Калининград, — с порывами ветра до 20-25 м/с, будет такой хороший шторм. Вечером к Лондону, Амстердаму, Копенгагену приблизится новый циклон, который доберется до городов Запада Европейской территории России в субботу 19 февраля. В Калининграде порывы ветра приблизятся к предураганным значениям и составят до 30 м/с», — объяснил Александр Шувалов. Еще один циклон с ураганами, по словам метеоролога, придет на юг Сахалина и Курильской гряды в воскресенье 20 февраля. «Очередной, я бы его назвал взрывной, циклон-бомба возбудится севернее Хоккайдо. В центре его произойдет очень быстрое и стремительное падение давления. Скорость ветра до 30 м/с начнет набирать силу к воскресенью 20 февраля на юге Сахалина и Курильской гряды и в понедельник достигнет своего максимального развития, пройдут сильнейшие снегопады, за полсуток выпадет до 10 — 15 см осадков, ветер дойдет до ураганных значений, скорость его составит 30-35 м/с», — подчеркнул Шувалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на города России. В субботу 19 февраля в Калининграде порывы ветра достигнут 30 м/с. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «На Россию направляется целая серия мощных, очень глубоких циклонов. Первый из них в четверг 17 февраля придет на юг Балтики — Гданьск, Калининград, — с порывами ветра до 20-25 м/с, будет такой хороший шторм. Вечером к Лондону, Амстердаму, Копенгагену приблизится новый циклон, который доберется до городов Запада Европейской территории России в субботу 19 февраля. В Калининграде порывы ветра приблизятся к предураганным значениям и составят до 30 м/с», — объяснил Александр Шувалов. Еще один циклон с ураганами, по словам метеоролога, придет на юг Сахалина и Курильской гряды в воскресенье 20 февраля. «Очередной, я бы его назвал взрывной, циклон-бомба возбудится севернее Хоккайдо. В центре его произойдет очень быстрое и стремительное падение давления. Скорость ветра до 30 м/с начнет набирать силу к воскресенью 20 февраля на юге Сахалина и Курильской гряды и в понедельник достигнет своего максимального развития, пройдут сильнейшие снегопады, за полсуток выпадет до 10 — 15 см осадков, ветер дойдет до ураганных значений, скорость его составит 30-35 м/с», — подчеркнул Шувалов.