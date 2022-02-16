16 февраля 2022

Байдену и Зеленскому предложили дать Нобелевскую премию мира

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Джо Байден, байден джо
Украина с западными партнерами предотвратила вторжения РФ, считает Геращенко Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, а также ряд других иностранных политиков стоит наградить Нобелевской премией мира за недопущение вторжения РФ на Украину и предупреждение Второй мировой войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко.

«Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский, Джозеф Байден, Борис Джонсон, Эмануэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление Второй Мировой Холодной Войны должны получить в этом году Нобелевскую Премию Мира», — написал Геращенко в своей статье, опубликованной в издании «Фокус». Автор посчитал, что многие читатели с ним согласятся.

Кроме того, Геращенко сообщил, что прогнозируемое на 16 февраля вторжение РФ не произошло благодаря объединению Украины и Запада. Вследствие этого, Украина получила последний шанс на сохранение своей государственности, предположил политик.

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Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, а также ряд других иностранных политиков стоит наградить Нобелевской премией мира за недопущение вторжения РФ на Украину и предупреждение Второй мировой войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко. «Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский, Джозеф Байден, Борис Джонсон, Эмануэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление Второй Мировой Холодной Войны должны получить в этом году Нобелевскую Премию Мира», — написал Геращенко в своей статье, опубликованной в издании «Фокус». Автор посчитал, что многие читатели с ним согласятся. Кроме того, Геращенко сообщил, что прогнозируемое на 16 февраля вторжение РФ не произошло благодаря объединению Украины и Запада. Вследствие этого, Украина получила последний шанс на сохранение своей государственности, предположил политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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