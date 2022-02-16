Байдену и Зеленскому предложили дать Нобелевскую премию мира

17 февраля 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Украина с западными партнерами предотвратила вторжения РФ, считает Геращенко Фото: David Tulis / POOL EPA новость из сюжета Война на Украине Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, а также ряд других иностранных политиков стоит наградить Нобелевской премией мира за недопущение вторжения РФ на Украину и предупреждение Второй мировой войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко. «Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский, Джозеф Байден, Борис Джонсон, Эмануэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление Второй Мировой Холодной Войны должны получить в этом году Нобелевскую Премию Мира», — написал Геращенко в своей статье, опубликованной в издании «Фокус». Автор посчитал, что многие читатели с ним согласятся. Кроме того, Геращенко сообщил, что прогнозируемое на 16 февраля вторжение РФ не произошло благодаря объединению Украины и Запада. Вследствие этого, Украина получила последний шанс на сохранение своей государственности, предположил политик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, а также ряд других иностранных политиков стоит наградить Нобелевской премией мира за недопущение вторжения РФ на Украину и предупреждение Второй мировой войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко. «Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский, Джозеф Байден, Борис Джонсон, Эмануэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление Второй Мировой Холодной Войны должны получить в этом году Нобелевскую Премию Мира», — написал Геращенко в своей статье, опубликованной в издании «Фокус». Автор посчитал, что многие читатели с ним согласятся. Кроме того, Геращенко сообщил, что прогнозируемое на 16 февраля вторжение РФ не произошло благодаря объединению Украины и Запада. Вследствие этого, Украина получила последний шанс на сохранение своей государственности, предположил политик.