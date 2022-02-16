Пожар произошел в центре Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вечером 16 февраля сотрудники МЧС спасли 15 человек из многоэтажного дома в центре города, в котором горела квартира. Среди спасенных, по данным МЧС, было пять детей.

«Несмотря на относительно небольшую площадь очага возгорания (5 кв. м), сильное задымление создало реальную угрозу жизни жильцов квартир, расположенных на верхних этажах. <…> Сотрудники МЧС России в составе четырех звеньев газодымозащитной службы при помощи масок спасаемого спасли 15 человек, из них 5 детей, еще 36 человек были эвакуированы», — указано в сообщении, размещенном 17 февраля на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

Возгорание произошло по адресу ул. Пролетарская, 52. В одной из квартир горели вещи. Из-за этого по подъезду и вентиляционной системе распространялся едкий и густой дым. Открытое горение было ликвидировано через 20 минут после сообщения в МЧС.

По предварительным данным, причина пожара связана с электрооборудованием. В ликвидации пожара и его последствий задействовали 32 человека и 10 единиц техники.

Пожар произошел вечером 16 февраля Фото: сайт ГУ МЧС России по Курганской области

Сотрудники МЧС спасли 15 человек и эвакуировали 36 жильцов Фото: сайт ГУ МЧС России по Курганской области