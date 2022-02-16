Ольга Фаткулина представляет челябинскую конькобежную школу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, представляющая сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, не смогла выиграть медаль соревнований. В забеге на тысячу метров Фаткулина показала пятый результат.

«К сожалению, Ольга только пятая. Она представительница челябинской конькобежной школы. Болельщики конькобежного спорта со всего мира предают привет челябинской школе», — сказал комментатор в эфире телеканала «Матч».

В забеге на 500 метров Ольга Фаткулина также не смогла показать свой лучший результат. Таким образом, челябинка возвращается с Олимпиады без одной медали.

Фаткулина была выбрана знаменосцем сборной Олимпийского комитета на открытии Олимпиады. Совместно с капитаном хоккейной сборной, Вадимом Шипачевым, челябинка вынесла флаг команды на Олимпийский стадион.