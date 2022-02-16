16 февраля 2022
15 февраля 2022

Челябинская конькобежка выбыла из гонки за олимпийскую медаль. Видео

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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, фаткулина ольга, уральская молния, спортсменка
Ольга Фаткулина представляет челябинскую конькобежную школу Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, представляющая сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, не смогла выиграть медаль соревнований. В забеге на тысячу метров Фаткулина показала пятый результат.

«К сожалению, Ольга только пятая. Она представительница челябинской конькобежной школы. Болельщики конькобежного спорта со всего мира предают привет челябинской школе», — сказал комментатор в эфире телеканала «Матч».

В забеге на 500 метров Ольга Фаткулина также не смогла показать свой лучший результат. Таким образом, челябинка возвращается с Олимпиады без одной медали.

Фаткулина была выбрана знаменосцем сборной Олимпийского комитета на открытии Олимпиады. Совместно с капитаном хоккейной сборной, Вадимом Шипачевым, челябинка вынесла флаг команды на Олимпийский стадион.

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Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, представляющая сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, не смогла выиграть медаль соревнований. В забеге на тысячу метров Фаткулина показала пятый результат. «К сожалению, Ольга только пятая. Она представительница челябинской конькобежной школы. Болельщики конькобежного спорта со всего мира предают привет челябинской школе», — сказал комментатор в эфире телеканала «Матч». В забеге на 500 метров Ольга Фаткулина также не смогла показать свой лучший результат. Таким образом, челябинка возвращается с Олимпиады без одной медали. Фаткулина была выбрана знаменосцем сборной Олимпийского комитета на открытии Олимпиады. Совместно с капитаном хоккейной сборной, Вадимом Шипачевым, челябинка вынесла флаг команды на Олимпийский стадион.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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