Челябинка внесла флаг сборной РФ на открытии Олимпиады. Видео

04 февраля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Ольга Фаткулина совместно с Вадимом Шипачевым внесли флаг сборной на стадион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина 4 февраля внесла флаг сборной России на стадион в Пекине, на котором проходит церемония Открытие Олимпийских игр. Трансляция церемонии проходит на телеканале «Россия 1». «Мы приветствуем, Фаткулина, Шипачев! И наша фантастическая сборная», — встретил нашу сборную комментатор Дмитрий Губерниев. В Instagram-аккаунте Олимпийского комитета РФ Южноуральской конькобежке предлагали залезть с флагом на руки к хоккеисту Вадиму Шипачеву. Ольга отказалась, и даже предложила сделать наоборот. По словам спортсменки, ноги у нее гораздо сильнее. Решение о том, что Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами, было принято 3 февраля. Челябинская спортсменка призналась, что ее приятно поразила эта новость. Зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля этого года. Предстоит разыграть 109 комплектов медалей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина 4 февраля внесла флаг сборной России на стадион в Пекине, на котором проходит церемония Открытие Олимпийских игр. Трансляция церемонии проходит на телеканале «Россия 1». «Мы приветствуем, Фаткулина, Шипачев! И наша фантастическая сборная», — встретил нашу сборную комментатор Дмитрий Губерниев. В Instagram-аккаунте Олимпийского комитета РФ Южноуральской конькобежке предлагали залезть с флагом на руки к хоккеисту Вадиму Шипачеву. Ольга отказалась, и даже предложила сделать наоборот. По словам спортсменки, ноги у нее гораздо сильнее. Решение о том, что Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами, было принято 3 февраля. Челябинская спортсменка призналась, что ее приятно поразила эта новость. Зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля этого года. Предстоит разыграть 109 комплектов медалей.