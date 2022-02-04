Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина 4 февраля внесла флаг сборной России на стадион в Пекине, на котором проходит церемония Открытие Олимпийских игр. Трансляция церемонии проходит на телеканале «Россия 1».
«Мы приветствуем, Фаткулина, Шипачев! И наша фантастическая сборная», — встретил нашу сборную комментатор Дмитрий Губерниев.
В Instagram-аккаунте Олимпийского комитета РФ Южноуральской конькобежке предлагали залезть с флагом на руки к хоккеисту Вадиму Шипачеву. Ольга отказалась, и даже предложила сделать наоборот. По словам спортсменки, ноги у нее гораздо сильнее.
Решение о том, что Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами, было принято 3 февраля. Челябинская спортсменка призналась, что ее приятно поразила эта новость.
Зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля этого года. Предстоит разыграть 109 комплектов медалей.
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина 4 февраля внесла флаг сборной России на стадион в Пекине, на котором проходит церемония Открытие Олимпийских игр. Трансляция церемонии проходит на телеканале «Россия 1». «Мы приветствуем, Фаткулина, Шипачев! И наша фантастическая сборная», — встретил нашу сборную комментатор Дмитрий Губерниев. В Instagram-аккаунте Олимпийского комитета РФ Южноуральской конькобежке предлагали залезть с флагом на руки к хоккеисту Вадиму Шипачеву. Ольга отказалась, и даже предложила сделать наоборот. По словам спортсменки, ноги у нее гораздо сильнее. Решение о том, что Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами, было принято 3 февраля. Челябинская спортсменка призналась, что ее приятно поразила эта новость. Зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля этого года. Предстоит разыграть 109 комплектов медалей.