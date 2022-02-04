Челябинка внесла флаг сборной РФ на открытии Олимпиады. Видео

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Ольга Фаткулина совместно с Вадимом Шипачевым внесли флаг сборной на стадион Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина 4 февраля внесла флаг сборной России на стадион в Пекине, на котором проходит церемония Открытие Олимпийских игр. Трансляция церемонии проходит на телеканале «Россия 1».

«Мы приветствуем, Фаткулина, Шипачев! И наша фантастическая сборная», — встретил нашу сборную комментатор Дмитрий Губерниев.

В Instagram-аккаунте Олимпийского комитета РФ Южноуральской конькобежке предлагали залезть с флагом на руки к хоккеисту Вадиму Шипачеву. Ольга отказалась, и даже предложила сделать наоборот. По словам спортсменки, ноги у нее гораздо сильнее.

Решение о том, что Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами, было принято 3 февраля. Челябинская спортсменка призналась, что ее приятно поразила эта новость.

Зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля этого года. Предстоит разыграть 109 комплектов медалей.

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Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина 4 февраля внесла флаг сборной России на стадион в Пекине, на котором проходит церемония Открытие Олимпийских игр. Трансляция церемонии проходит на телеканале «Россия 1». «Мы приветствуем, Фаткулина, Шипачев! И наша фантастическая сборная», — встретил нашу сборную комментатор Дмитрий Губерниев. В Instagram-аккаунте Олимпийского комитета РФ Южноуральской конькобежке предлагали залезть с флагом на руки к хоккеисту Вадиму Шипачеву. Ольга отказалась, и даже предложила сделать наоборот. По словам спортсменки, ноги у нее гораздо сильнее. Решение о том, что Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами, было принято 3 февраля. Челябинская спортсменка призналась, что ее приятно поразила эта новость. Зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля этого года. Предстоит разыграть 109 комплектов медалей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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