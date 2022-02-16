Курганец заявил о похищении сына силовиками из Кабардино-Балкарии

22-летнего курганца, подозреваемого в мошенничестве, затолкнули в автомобиль без номеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Кургана Михаил Попов заявил о похищении своего 22-летнего сына Вадима силовиками из Кабардино-Балкарии. На парня надели наручники, скрутили, затолкали в автомобиль без номеров и увезли в неизвестном направлении, рассказал URA.RU отец молодого человека.

«В Кургане 16 февраля около 15:00 двое лиц, представившихся сотрудниками полиции из Кабардино-Балкарской республики, скрутили Вадима Попова, посадили в „Ладу“ без номеров и увезли в неизвестном направлении. Вадим находился под подпиской о невыезде и сотрудниками полиции Курганской области был дан запрет на вывоз его за пределы области. Запретил вывозить сына за пределы региона и Курганский городской суд», — рассказал Михаил Попов URA.RU.

По словам собеседника, приезжие силовики предъявили постановление следователя СО отдела МВД по Черекскому району КБР о принудительном приводе обвиняемого Попова по уголовному делу. Ранее следователь по телефону приглашал парня для дачи показания, но Вадим объяснил, что не может явиться из-за подписки о невыезде из Кургана. Вадима подозревают в мошенничестве по объявлениям о продаже б/у вещей через сайт объявлений. Вызвали его под предлогом что-то подписать, в связи с тем, что следователь приехал в Курган. Вадим незамедлительно явился. Адвокат пытался объяснить, что парню нельзя покидать Курган, силовики оттолкнули защитника и посадили курганца в автомобиль. Родителям не известно, где сейчас находится сын. Они написали заявление о похищении в полицию, прокуратуру и СК (есть в распоряжении редакции).

Источник из числа правоохранителей пояснил URA.RU, что силовики из республики должны были дождаться завершения судов в Кургане, либо провести следственные действия на территории города. Также они могли обратиться в суд для вынесения постановления о задержании подозреваемого. «В данном случае постановление о принудительном приводе — это филькина грамота», — считает источник.

URA.RU направило запрос в МВД по Кабардино-Балкарской республике с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

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