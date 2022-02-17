НАТО готовит военные учения у границ России

17 февраля 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

НАТО увеличит военное присутствие на востоке и юго-востоке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Позднее в этом году НАТО проведет военные учения в Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц организации. «Позднее в этом году в Грузии пройдут учения, НАТО будет в них участвовать», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. Столтенберг добавил, что НАТО увеличит свое военное присутствие на востоке и юго-востоке альянса в результате действий России. Информацию передает ТАСС. Ранее проект WarGonzo сообщал, что НАТО быстро накапливает подразделения у границы Приднестровской Молдавской Республики. Уточнялось, речь может идти о попытках осуществить нападение на Приднестровье. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По данным замсекретаря Совбеза, США намерены расширить военное присутствие и в Арктике. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Позднее в этом году НАТО проведет военные учения в Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц организации. «Позднее в этом году в Грузии пройдут учения, НАТО будет в них участвовать», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. Столтенберг добавил, что НАТО увеличит свое военное присутствие на востоке и юго-востоке альянса в результате действий России. Информацию передает ТАСС. Ранее проект WarGonzo сообщал, что НАТО быстро накапливает подразделения у границы Приднестровской Молдавской Республики. Уточнялось, речь может идти о попытках осуществить нападение на Приднестровье. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По данным замсекретаря Совбеза, США намерены расширить военное присутствие и в Арктике.