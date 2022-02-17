НАТО готовит военные учения у границ России

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НАТО увеличит военное присутствие на востоке и юго-востоке Фото:
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Позднее в этом году НАТО проведет военные учения в Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц организации.

«Позднее в этом году в Грузии пройдут учения, НАТО будет в них участвовать», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. Столтенберг добавил, что НАТО увеличит свое военное присутствие на востоке и юго-востоке альянса в результате действий России. Информацию передает ТАСС.

Ранее проект WarGonzo сообщал, что НАТО быстро накапливает подразделения у границы Приднестровской Молдавской Республики. Уточнялось, речь может идти о попытках осуществить нападение на Приднестровье. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По данным замсекретаря Совбеза, США намерены расширить военное присутствие и в Арктике.

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Позднее в этом году НАТО проведет военные учения в Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц организации. «Позднее в этом году в Грузии пройдут учения, НАТО будет в них участвовать», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. Столтенберг добавил, что НАТО увеличит свое военное присутствие на востоке и юго-востоке альянса в результате действий России. Информацию передает ТАСС. Ранее проект WarGonzo сообщал, что НАТО быстро накапливает подразделения у границы Приднестровской Молдавской Республики. Уточнялось, речь может идти о попытках осуществить нападение на Приднестровье. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По данным замсекретаря Совбеза, США намерены расширить военное присутствие и в Арктике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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