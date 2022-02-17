WarGonzo: НАТО начало развертывать войска в Восточной Европе

Североатлантический Альянс (НАТО) быстро накапливает подразделения у границы Приднестровской Молдавской Республики. Как пишет проект WarGonzo, речь может идти о попытках осуществить нападение на Приднестровье.
«Поступающие сообщения о том, что в Румынии будет развернута новая боевая группа НАТО, говорят о том, что альянс попытается при помощи военного давления на Приднестровье создать для России дополнительный фронт противостояния. На сегодняшний день в Приднестровье находится около 1700 российских военнослужащих», — сообщает проект.
Также отмечается, что в случае попытки открытого нападения на республику, Россия может задействовать значительные силы со стороны Черного моря. «Это, вероятно, является причиной того, почему НАТО до сих пор не напало на непризнанную республику», — подытожили там.
Североатлантический Альянс (НАТО) быстро накапливает подразделения у границы Приднестровской Молдавской Республики. Как пишет проект WarGonzo, речь может идти о попытках осуществить нападение на Приднестровье. «Поступающие сообщения о том, что в Румынии будет развернута новая боевая группа НАТО, говорят о том, что альянс попытается при помощи военного давления на Приднестровье создать для России дополнительный фронт противостояния. На сегодняшний день в Приднестровье находится около 1700 российских военнослужащих», — сообщает проект. Также отмечается, что в случае попытки открытого нападения на республику, Россия может задействовать значительные силы со стороны Черного моря. «Это, вероятно, является причиной того, почему НАТО до сих пор не напало на непризнанную республику», — подытожили там. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. Совместные учения Союзного государства завершатся 20 февраля. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину.