Совбез: США используют Европу, чтобы угрожать России

16 февраля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Попов назвал главную цель размещения войск США в Европе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов. По его словам, для достижения этой цели США сформировали в регионе значительную группировку войск. «Главная их (американских войск — прим. URA.RU) цель в Европе — создание постоянной угрозы нашей стране. Для этого в регионе сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов», — сообщил Попов в интервью «Российской газете». По данным замсекретаря Совбеза, США намерены расширить и военное присутствие в Арктике. Для этого планируется направить в Баренцево море ракетные эсминцы, создать в Арктике новые базы ВМС, в перспективе создать «арктические дивизии», построить к 2027 году три тяжелых ледокола. А также оспорить законные права России в Арктике и получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути. Ранее в Донбассе заявили, что Украина начала использовать оружие НАТО. Первой под обстрел попала электрическая подстанция в Еленовке. Представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе, советник главы республики Родион Мирошник сообщил, что страны НАТО перебрасывают войска на Украину, в Польшу, Румынию и Эстонию. По его словам, только из США в Киев пришло 45 поставок боеприпасов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов. По его словам, для достижения этой цели США сформировали в регионе значительную группировку войск. «Главная их (американских войск — прим. URA.RU) цель в Европе — создание постоянной угрозы нашей стране. Для этого в регионе сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов», — сообщил Попов в интервью «Российской газете». По данным замсекретаря Совбеза, США намерены расширить и военное присутствие в Арктике. Для этого планируется направить в Баренцево море ракетные эсминцы, создать в Арктике новые базы ВМС, в перспективе создать «арктические дивизии», построить к 2027 году три тяжелых ледокола. А также оспорить законные права России в Арктике и получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути. Ранее в Донбассе заявили, что Украина начала использовать оружие НАТО. Первой под обстрел попала электрическая подстанция в Еленовке. Представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе, советник главы республики Родион Мирошник сообщил, что страны НАТО перебрасывают войска на Украину, в Польшу, Румынию и Эстонию. По его словам, только из США в Киев пришло 45 поставок боеприпасов.