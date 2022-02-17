Доктор наук рассказал об опасном влиянии COVID на здоровье мужчин

18 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

COVID-19 может сказаться на потенции мужчин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После COVID-19 у мужчин начали выявляться проблемы с потенцией, что может говорить о наличии у переболевших проблем с сосудами. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «В России за последние года на 43% выросли продажи препарата „Виагра“, и причиной этого, безусловно, является коронавирус. Очевидно, что эректильная дисфункция (импотенция — прим. URA.RU) выступает в качестве одного из осложнений перенесенного COVID-19 и сопутствующей дисфункции эндотелия сосудистой стенки с нарушением микроциркуляции крови. Исследований на этот счет пока мало, но проблема уже налицо, и она далеко не шуточная — это только вершина айсберга и серьезный звоночек, который может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. По данным наблюдений, через 3-5 лет, иногда и раньше, после появления эректильной дисфункции мужчин могут поразить инсульты или инфаркты. В такой ситуации ни в коем случае не нужно заниматься самолечением или отмахиваться от проблемы, следует пройти обследование, например бесплатную диспансеризацию и получить консультацию специалиста», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов подтвердил наличие проблем у мужчин после перенесенного коронавируса. «Действительно, продажи препаратов типа „Виагры“ выросли, это отмечают и фармпредставители, и мы по числу обращений. Механизм эрекции — это сосудистый механизм, то есть помимо психологического компонента, а мы не должны забывать, что COVID-19 приводит к постковидной депрессии, также очень большое значение имеет правильная нормальная работа сосудов. А вирус, в частности штамм „Омикрон“, действует на свойства свертываемости крови, эндотелии сосудов. Пока непонятно, каким образом, нет публикаций, но мы видим проявления», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После COVID-19 у мужчин начали выявляться проблемы с потенцией, что может говорить о наличии у переболевших проблем с сосудами. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «В России за последние года на 43% выросли продажи препарата „Виагра“, и причиной этого, безусловно, является коронавирус. Очевидно, что эректильная дисфункция (импотенция — прим. URA.RU) выступает в качестве одного из осложнений перенесенного COVID-19 и сопутствующей дисфункции эндотелия сосудистой стенки с нарушением микроциркуляции крови. Исследований на этот счет пока мало, но проблема уже налицо, и она далеко не шуточная — это только вершина айсберга и серьезный звоночек, который может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. По данным наблюдений, через 3-5 лет, иногда и раньше, после появления эректильной дисфункции мужчин могут поразить инсульты или инфаркты. В такой ситуации ни в коем случае не нужно заниматься самолечением или отмахиваться от проблемы, следует пройти обследование, например бесплатную диспансеризацию и получить консультацию специалиста», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов подтвердил наличие проблем у мужчин после перенесенного коронавируса. «Действительно, продажи препаратов типа „Виагры“ выросли, это отмечают и фармпредставители, и мы по числу обращений. Механизм эрекции — это сосудистый механизм, то есть помимо психологического компонента, а мы не должны забывать, что COVID-19 приводит к постковидной депрессии, также очень большое значение имеет правильная нормальная работа сосудов. А вирус, в частности штамм „Омикрон“, действует на свойства свертываемости крови, эндотелии сосудов. Пока непонятно, каким образом, нет публикаций, но мы видим проявления», — подчеркнул он.