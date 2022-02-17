МИД РФ дал ответ США по гарантиям безопасности на 10 страницах. «Ультиматумы неприемлемы»

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Россия дала понять США, что маневры на своей территории — это внутреннее дело страны Фото:
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Россия будет вынуждена отреагировать на «отсутствие конструктивного ответа» по гарантиям безопасности со стороны США «путем реализации мер военно-технического характера». Такое заявление содержится в документе, переданном 17 февраля послу США в Москве Джону Салливану.

В частности, Россию не устроило, что США не дали четкого ответа «на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». «Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве „бухарестской формулы“, что „Украина и Грузия станут членами НАТО“, об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале МИД РФ (полный текст содержится здесь).

В МИД РФ отметили, что США дали ответы только по «удобным для них темам». Такой подход не устроил Москву. «Вызывает тревогу военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей… Ультимативные требования вывести войска из районов на российской территории … неприемлемы», — сказано в документе.

Другие тезисы из письма МИД РФ:

  • никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется; утверждения об «ответственности России за эскалацию» — это попытка обесценить предложения России по гарантиям безопасности;
  • обвинение России в «оккупации Крыма» не выдерживают никакой критики; крымчане проголосовали за воссоединение с Россией из-за госпереворота в Киеве в 2014 году. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт.
  • тезис, что Россия якобы «разожгла конфликт на Донбассе», несостоятелен — причины конфликта носят внутриукраинский характер; урегулирование его возможно только путем реализации Минских соглашений;
  • для деэскалации ситуации вокруг Украины требуются принуждение Киева к выполнению «Комплекса мер»; прекращение поставок Украине оружия; отзыв западных советников и инструкторов; отказ НАТО от любых совместных учений с ВСУ;
  • размещение Вооруженных Сил РФ на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США; на территории Украины наших сил нет;
  • настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике;
  • обращаем внимание на политику «ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины», что носит для России «особо чувствительный характер».

Кроме того, в письме МИД РФ затрагиваются проблемы размещения ядерного оружия «вне национальной территории» США, а также другого вооружения — в частности, ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, тяжелых бомбардировщиков и надводных боевых кораблей. Также предлагается регулировать военные учения и маневры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. По его словам, Запад последние два-три года последовательно отвергал все инициативы России. «Когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Лавров.

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Россия будет вынуждена отреагировать на «отсутствие конструктивного ответа» по гарантиям безопасности со стороны США «путем реализации мер военно-технического характера». Такое заявление содержится в документе, переданном 17 февраля послу США в Москве Джону Салливану. В частности, Россию не устроило, что США не дали четкого ответа «на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». «Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве „бухарестской формулы“, что „Украина и Грузия станут членами НАТО“, об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале МИД РФ (полный текст содержится здесь). В МИД РФ отметили, что США дали ответы только по «удобным для них темам». Такой подход не устроил Москву. «Вызывает тревогу военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей… Ультимативные требования вывести войска из районов на российской территории … неприемлемы», — сказано в документе. Другие тезисы из письма МИД РФ: Кроме того, в письме МИД РФ затрагиваются проблемы размещения ядерного оружия «вне национальной территории» США, а также другого вооружения — в частности, ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, тяжелых бомбардировщиков и надводных боевых кораблей. Также предлагается регулировать военные учения и маневры. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. По его словам, Запад последние два-три года последовательно отвергал все инициативы России. «Когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Лавров.
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