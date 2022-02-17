МИД РФ дал ответ США по гарантиям безопасности на 10 страницах. «Ультиматумы неприемлемы»

17 февраля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Россия дала понять США, что маневры на своей территории — это внутреннее дело страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россия будет вынуждена отреагировать на «отсутствие конструктивного ответа» по гарантиям безопасности со стороны США «путем реализации мер военно-технического характера». Такое заявление содержится в документе, переданном 17 февраля послу США в Москве Джону Салливану. В частности, Россию не устроило, что США не дали четкого ответа «на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». «Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве „бухарестской формулы“, что „Украина и Грузия станут членами НАТО“, об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале МИД РФ (полный текст содержится здесь ). В МИД РФ отметили, что США дали ответы только по «удобным для них темам». Такой подход не устроил Москву. «Вызывает тревогу военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей… Ультимативные требования вывести войска из районов на российской территории … неприемлемы», — сказано в документе. Другие тезисы из письма МИД РФ: никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется; утверждения об «ответственности России за эскалацию» — это попытка обесценить предложения России по гарантиям безопасности;

обвинение России в «оккупации Крыма» не выдерживают никакой критики; крымчане проголосовали за воссоединение с Россией из-за госпереворота в Киеве в 2014 году. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

тезис, что Россия якобы «разожгла конфликт на Донбассе», несостоятелен — причины конфликта носят внутриукраинский характер; урегулирование его возможно только путем реализации Минских соглашений;

для деэскалации ситуации вокруг Украины требуются принуждение Киева к выполнению «Комплекса мер»; прекращение поставок Украине оружия; отзыв западных советников и инструкторов; отказ НАТО от любых совместных учений с ВСУ;

размещение Вооруженных Сил РФ на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США; на территории Украины наших сил нет;

настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике;

обращаем внимание на политику «ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины», что носит для России «особо чувствительный характер». Кроме того, в письме МИД РФ затрагиваются проблемы размещения ядерного оружия «вне национальной территории» США, а также другого вооружения — в частности, ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, тяжелых бомбардировщиков и надводных боевых кораблей. Также предлагается регулировать военные учения и маневры. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. По его словам, Запад последние два-три года последовательно отвергал все инициативы России. «Когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Лавров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия будет вынуждена отреагировать на «отсутствие конструктивного ответа» по гарантиям безопасности со стороны США «путем реализации мер военно-технического характера». Такое заявление содержится в документе, переданном 17 февраля послу США в Москве Джону Салливану. В частности, Россию не устроило, что США не дали четкого ответа «на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». «Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве „бухарестской формулы“, что „Украина и Грузия станут членами НАТО“, об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале МИД РФ (полный текст содержится здесь). В МИД РФ отметили, что США дали ответы только по «удобным для них темам». Такой подход не устроил Москву. «Вызывает тревогу военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей… Ультимативные требования вывести войска из районов на российской территории … неприемлемы», — сказано в документе. Другие тезисы из письма МИД РФ: Кроме того, в письме МИД РФ затрагиваются проблемы размещения ядерного оружия «вне национальной территории» США, а также другого вооружения — в частности, ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, тяжелых бомбардировщиков и надводных боевых кораблей. Также предлагается регулировать военные учения и маневры. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. По его словам, Запад последние два-три года последовательно отвергал все инициативы России. «Когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Лавров.