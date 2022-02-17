В Госдуме предложили разрешить врачам вскрывать квартиры россиян

18 февраля 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Депутат Сухарев предложил расширить полномочия экстренных служб по вскрытию жилищ Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудникам МЧС и скорой помощи следует разрешить самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова. «Забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства. Однако экстренные службы не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь», — сказано в письме депутата, которое есть в распоряжении RT. Политик также отметил, что в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции. «Прошу оценить целесообразность наделения работников экстренных служб правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека», — подытожил Сухарев в письме. Ранее депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в стране необходимо наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. Они предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность «за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудникам МЧС и скорой помощи следует разрешить самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова. «Забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства. Однако экстренные службы не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь», — сказано в письме депутата, которое есть в распоряжении RT. Политик также отметил, что в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции. «Прошу оценить целесообразность наделения работников экстренных служб правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека», — подытожил Сухарев в письме. Ранее депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в стране необходимо наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. Они предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность «за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей».