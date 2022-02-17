В Госдуме предложили разрешить врачам вскрывать квартиры россиян

Сотрудникам МЧС и скорой помощи следует разрешить самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова.
«Забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства. Однако экстренные службы не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь», — сказано в письме депутата, которое есть в распоряжении RT.
Политик также отметил, что в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции. «Прошу оценить целесообразность наделения работников экстренных служб правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека», — подытожил Сухарев в письме.
Ранее депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в стране необходимо наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. Они предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность «за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей».
Сотрудникам МЧС и скорой помощи следует разрешить самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова. «Забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства. Однако экстренные службы не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь», — сказано в письме депутата, которое есть в распоряжении RT. Политик также отметил, что в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции. «Прошу оценить целесообразность наделения работников экстренных служб правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека», — подытожил Сухарев в письме. Ранее депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в стране необходимо наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. Они предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность «за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей».