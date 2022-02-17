17 февраля 2022

В Госдуме предложили разрешить врачам вскрывать квартиры россиян

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, скорая помощь, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик
Депутат Сухарев предложил расширить полномочия экстренных служб по вскрытию жилищ Фото:

Сотрудникам МЧС и скорой помощи следует разрешить самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова.

«Забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства. Однако экстренные службы не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь», — сказано в письме депутата, которое есть в распоряжении RT.

Политик также отметил, что в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции. «Прошу оценить целесообразность наделения работников экстренных служб правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека», — подытожил Сухарев в письме.

Ранее депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в стране необходимо наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. Они предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность «за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей».

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Сотрудникам МЧС и скорой помощи следует разрешить самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова. «Забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства. Однако экстренные службы не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь», — сказано в письме депутата, которое есть в распоряжении RT. Политик также отметил, что в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции. «Прошу оценить целесообразность наделения работников экстренных служб правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека», — подытожил Сухарев в письме. Ранее депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в стране необходимо наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. Они предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность «за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей».
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