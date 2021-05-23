В Госдуме предложили приравнять медиков к силовикам

В Госдуме предложили защищать медиков, как силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев.

Законопроект приравнивает сотрудников государственных медицинских организаций к военнослужащим, полицейским, пожарным, сотрудникам Росгвардии и ФСИН, в отношении которых, подчеркивают его авторы, действует особый порядок государственной защиты прав, свобод, здоровья и жизни, передает « Коммерсант» . Авторы также предлагают ввести наказание за причинение вреда здоровью медицинским работникам — сроком до пяти лет лишения свободы.

По словам депутатов, в стране участились случаи нападения на медиков. Они предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность «за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей».

Ранее в Екатеринбурге за нападение на врача задержали 46-летнего мужчину. Он избил прибывшего на вызов к ребенку фельдшера неотложной помощи. Также сообщалось еще об одном инциденте. Мужчина избил врача скорой помощи, ему грозит заключение сроком до 5 лет. Приехавшей на вызов женщине-врачу он проломил кости черепа.