Жители Донбасса массово бегут в Россию

Организована эвакуация жителей ДНР в РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение к согражданам он опубликовал в своем telegram-канале.

«При обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в РФ», — говорится в сообщении. Пушилин уточнил, что в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. «Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение», — добавил он.

По его словам, согласно договоренностям с руководством РФ, в Ростовской области готовы места приема и размещения жителей республики. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалась об эвакуации жителей поселка Александровка (ДНР). Пушилин заявлял, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину.