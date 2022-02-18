Жители Донбасса массово бегут в Россию

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Авило-Успенка. Пограничная зона с ДНР
Организована эвакуация жителей ДНР в РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение к согражданам он опубликовал в своем telegram-канале.

«При обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в РФ», — говорится в сообщении. Пушилин уточнил, что в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. «Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение», — добавил он.

По его словам, согласно договоренностям с руководством РФ, в Ростовской области готовы места приема и размещения жителей республики. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалась об эвакуации жителей поселка Александровка (ДНР). Пушилин заявлял, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину.

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Власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение к согражданам он опубликовал в своем telegram-канале. «При обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в РФ», — говорится в сообщении. Пушилин уточнил, что в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. «Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение», — добавил он. По его словам, согласно договоренностям с руководством РФ, в Ростовской области готовы места приема и размещения жителей республики. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Ранее сообщалась об эвакуации жителей поселка Александровка (ДНР). Пушилин заявлял, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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