Глава ДНР: обстановка в Донбассе становится «горячей»

14 февраля 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Ситуация в Донбассе обостряется, заявил Пушилин. Фото из архива Фото: Минобороны России/Игорь Руденко новость из сюжета Война на Украине Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину. Соответствующее заявление Пушилин сделал в эфире телеканала «Россия 1». «Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все „горячо“. Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», — сообщил Пушилин. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Позже представитель ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив девять мин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину. Соответствующее заявление Пушилин сделал в эфире телеканала «Россия 1». «Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все „горячо“. Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», — сообщил Пушилин. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Позже представитель ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив девять мин.