В ДНР хотят эвакуировать жителей населенного пункта 18 февраля 2022 в 03:41 Размер текста - 17 + Решение об эвакуации принято из-за растущей военной напряженности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение об эвакуации жителей поселка Александровка, которой находится в пригороде Донецка. Мера предпринята в связи с растущей напряженностью на линии соприкосновения, сообщил глава администрации поселка Константин Чалый. «Решение по эвакуации (жителей поселка — прим. URA.RU) принято, но когда она начнется, пока неизвестно. Точного алгоритма действий на случай эвакуации пока тоже нет», — сообщил Чалый «Интерфаксу». Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину. Также сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Позже представитель ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив девять мин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение об эвакуации жителей поселка Александровка, которой находится в пригороде Донецка. Мера предпринята в связи с растущей напряженностью на линии соприкосновения, сообщил глава администрации поселка Константин Чалый. «Решение по эвакуации (жителей поселка — прим. URA.RU) принято, но когда она начнется, пока неизвестно. Точного алгоритма действий на случай эвакуации пока тоже нет», — сообщил Чалый «Интерфаксу». Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину. Также сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Позже представитель ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив девять мин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям