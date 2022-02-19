В Москве показали фильм о действиях украинских военных в ДНР

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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Фильм RT «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» презентуют в Московском Доме кино Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В московском Доме кино в 18:00 по местному времени стартовал премьерный показ документального фильма RT «Донбасс: вчера, сегодня, завтра». Об этом URA.RU сообщили в агентстве.

«В фильме показана история вооруженного противостояния Донбасса с украинскими властями, а также проанализированы причины, которые привели к гражданской войне», — сообщили в RT. Автор кинокартины проводит параллель между нацистами времен Великой Отечественной войны и украинскими военными. В подтверждение на экране видны кадры эксгумации тел убитых жителей Донбасса.

Также в рамках кинопоказа проходит презентация книги «Расстрелянное детство Донбасса», в которой описаны действия ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса, в том числе, несовершеннолетних детей. Книгу презентуют авторы А.Б.Сорока и О.А.Чигрина.

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В московском Доме кино в 18:00 по местному времени стартовал премьерный показ документального фильма RT «Донбасс: вчера, сегодня, завтра». Об этом URA.RU сообщили в агентстве. «В фильме показана история вооруженного противостояния Донбасса с украинскими властями, а также проанализированы причины, которые привели к гражданской войне», — сообщили в RT. Автор кинокартины проводит параллель между нацистами времен Великой Отечественной войны и украинскими военными. В подтверждение на экране видны кадры эксгумации тел убитых жителей Донбасса. Также в рамках кинопоказа проходит презентация книги «Расстрелянное детство Донбасса», в которой описаны действия ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса, в том числе, несовершеннолетних детей. Книгу презентуют авторы А.Б.Сорока и О.А.Чигрина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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