19 февраля 2022

Российские хоккеисты проиграли Финляндии в финале Олимпиады

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Сборная ОКР проиграла Финляндии со счетом 2:1 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Хоккеисты сборной олимпийского комитета России уступили команде Финляндии в финале зимней Олимпиады в Пекине. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу соперников сборной Олимпийского комитета РФ. В результате российские спортсмены завоевали серебряную медаль.

«Увы, сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпиады. Нереально обидно. Но наши парни достойно сражались. Спасибо за турнир!» — сообщает Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале.

Последнюю шайбу в начале третьего периода забросил финн Ханнес Бьернинен. В финале игры соперники сборной ОКР заблокировали несколько дальних бросков и не позволили организовать финальный штурм. Для хоккейной команды Финляндии это первая золотая медаль на Олимпиаде.

Ранее российские спортсмены обыграли сборную Швеции в полуфинальном поединке на Олимпиаде в Пекине. Команда ОКР оказалась сильнее в серии буллитов. Она переиграла соперников со счетом 3:2. Это была первая встреча сборных РФ и Швеции за последние 16 лет.

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Хоккеисты сборной олимпийского комитета России уступили команде Финляндии в финале зимней Олимпиады в Пекине. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу соперников сборной Олимпийского комитета РФ. В результате российские спортсмены завоевали серебряную медаль. «Увы, сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпиады. Нереально обидно. Но наши парни достойно сражались. Спасибо за турнир!» — сообщает Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале. Последнюю шайбу в начале третьего периода забросил финн Ханнес Бьернинен. В финале игры соперники сборной ОКР заблокировали несколько дальних бросков и не позволили организовать финальный штурм. Для хоккейной команды Финляндии это первая золотая медаль на Олимпиаде. Ранее российские спортсмены обыграли сборную Швеции в полуфинальном поединке на Олимпиаде в Пекине. Команда ОКР оказалась сильнее в серии буллитов. Она переиграла соперников со счетом 3:2. Это была первая встреча сборных РФ и Швеции за последние 16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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