Российские хоккеисты проиграли Финляндии в финале Олимпиады

Сборная ОКР проиграла Финляндии со счетом 2:1 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Хоккеисты сборной олимпийского комитета России уступили команде Финляндии в финале зимней Олимпиады в Пекине. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу соперников сборной Олимпийского комитета РФ. В результате российские спортсмены завоевали серебряную медаль.

«Увы, сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпиады. Нереально обидно. Но наши парни достойно сражались. Спасибо за турнир!» — сообщает Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале.

Последнюю шайбу в начале третьего периода забросил финн Ханнес Бьернинен. В финале игры соперники сборной ОКР заблокировали несколько дальних бросков и не позволили организовать финальный штурм. Для хоккейной команды Финляндии это первая золотая медаль на Олимпиаде.

Ранее российские спортсмены обыграли сборную Швеции в полуфинальном поединке на Олимпиаде в Пекине. Команда ОКР оказалась сильнее в серии буллитов. Она переиграла соперников со счетом 3:2. Это была первая встреча сборных РФ и Швеции за последние 16 лет.