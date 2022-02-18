Российские хоккеисты вышли в финал Олимпийских игр

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Сборная ОКР не отдала победу Швеции Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Сборная Олимпийского комитета России по хоккею оказалась сильнее в полуфинальном поединке со сборной Швеции. Судьба места в финале решилась в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова.

Три периода и овертайм завершились со счетом 1:1. На гол Слепышева на 21 минуте, уже на 47 ответил шведский нападающий Ландер. В серии буллитов же сильнее оказались россияне, переиграв шведов со счетом 3:2.

В последний раз сборные России и Швеции встречались 16 лет назад. Тогда шведские спортсмены выиграли матч и завоевали золотые медали. В финале россияне встретятся с финскими хоккеистами, обыгравшими словаков со счетом 2:0.

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Сборная Олимпийского комитета России по хоккею оказалась сильнее в полуфинальном поединке со сборной Швеции. Судьба места в финале решилась в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова. Три периода и овертайм завершились со счетом 1:1. На гол Слепышева на 21 минуте, уже на 47 ответил шведский нападающий Ландер. В серии буллитов же сильнее оказались россияне, переиграв шведов со счетом 3:2. В последний раз сборные России и Швеции встречались 16 лет назад. Тогда шведские спортсмены выиграли матч и завоевали золотые медали. В финале россияне встретятся с финскими хоккеистами, обыгравшими словаков со счетом 2:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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