Российские хоккеисты вышли в финал Олимпийских игр

Сборная Олимпийского комитета России по хоккею оказалась сильнее в полуфинальном поединке со сборной Швеции. Судьба места в финале решилась в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова.
Три периода и овертайм завершились со счетом 1:1. На гол Слепышева на 21 минуте, уже на 47 ответил шведский нападающий Ландер. В серии буллитов же сильнее оказались россияне, переиграв шведов со счетом 3:2.
В последний раз сборные России и Швеции встречались 16 лет назад. Тогда шведские спортсмены выиграли матч и завоевали золотые медали. В финале россияне встретятся с финскими хоккеистами, обыгравшими словаков со счетом 2:0.
Сборная Олимпийского комитета России по хоккею оказалась сильнее в полуфинальном поединке со сборной Швеции. Судьба места в финале решилась в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова. Три периода и овертайм завершились со счетом 1:1. На гол Слепышева на 21 минуте, уже на 47 ответил шведский нападающий Ландер. В серии буллитов же сильнее оказались россияне, переиграв шведов со счетом 3:2. В последний раз сборные России и Швеции встречались 16 лет назад. Тогда шведские спортсмены выиграли матч и завоевали золотые медали. В финале россияне встретятся с финскими хоккеистами, обыгравшими словаков со счетом 2:0.