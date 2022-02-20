Байден готов встретиться с Путиным при одном условии

21 февраля 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден готов к дипломатии Фото: Andrew Harnik AP/TASS новость из сюжета Война на Украине Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если Россия «не нападет» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным, опять же, если вторжения не произойдет. Мы всегда готовы к дипломатии», — ее слова передает иностранное издание CNN. США также готовы к быстрым и суровым последствиям, если вместо мира Россия якобы выберет войну. Похоже, что Россия очень скоро продолжит подготовку к полномасштабному нападению на Украину, добавила пресс-секретарь. Таким образом, встреча состоится, если «переговоры пойдут на пользу дипломатии и миру», приводит информацию телеканал 360. О том, что Байден готов провести переговоры с Путиным ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что США хотят предотвратить «войну» России и Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». В конце февраля стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Темы для саммита обговорят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, встреча которых планируется 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если Россия «не нападет» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным, опять же, если вторжения не произойдет. Мы всегда готовы к дипломатии», — ее слова передает иностранное издание CNN. США также готовы к быстрым и суровым последствиям, если вместо мира Россия якобы выберет войну. Похоже, что Россия очень скоро продолжит подготовку к полномасштабному нападению на Украину, добавила пресс-секретарь. Таким образом, встреча состоится, если «переговоры пойдут на пользу дипломатии и миру», приводит информацию телеканал 360. О том, что Байден готов провести переговоры с Путиным ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что США хотят предотвратить «войну» России и Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». В конце февраля стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Темы для саммита обговорят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, встреча которых планируется 24 февраля.