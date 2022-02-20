20 февраля 2022

Байден готов встретиться с Путиным при одном условии

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Джо Байден, байден джо
Президент США Джо Байден готов к дипломатии Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если Россия «не нападет» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным, опять же, если вторжения не произойдет. Мы всегда готовы к дипломатии», — ее слова передает иностранное издание CNN.

США также готовы к быстрым и суровым последствиям, если вместо мира Россия якобы выберет войну. Похоже, что Россия очень скоро продолжит подготовку к полномасштабному нападению на Украину, добавила пресс-секретарь.

Таким образом, встреча состоится, если «переговоры пойдут на пользу дипломатии и миру», приводит информацию телеканал 360. О том, что Байден готов провести переговоры с Путиным ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что США хотят предотвратить «войну» России и Украины, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце февраля стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Темы для саммита обговорят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, встреча которых планируется 24 февраля.

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Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если Россия «не нападет» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным, опять же, если вторжения не произойдет. Мы всегда готовы к дипломатии», — ее слова передает иностранное издание CNN. США также готовы к быстрым и суровым последствиям, если вместо мира Россия якобы выберет войну. Похоже, что Россия очень скоро продолжит подготовку к полномасштабному нападению на Украину, добавила пресс-секретарь. Таким образом, встреча состоится, если «переговоры пойдут на пользу дипломатии и миру», приводит информацию телеканал 360. О том, что Байден готов провести переговоры с Путиным ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что США хотят предотвратить «войну» России и Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». В конце февраля стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Темы для саммита обговорят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, встреча которых планируется 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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