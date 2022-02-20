Путин и Байден приняли предложение Макрона о встрече

Владимир Путин готов встретиться с Джо Байденом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Война на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

«Эммануэль Макрон предложил провести саммит сначала между Байденом и Путиным, а затем с остальными заинтересованными сторонами», — приводит ТАСС сообщение Елисейского дворца. Темы для саммита обговорят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Их встреча планируется 24 февраля.

В воскресенье, 20 февраля, состоялись телефонные переговоры Макрона с Путиным, Байденом, главой Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Основной темой стала безопасность в Европе в связи с продолжающимся конфликтом на юго-востоке Украины.