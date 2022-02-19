В ЯНАО снимают короновирусные ограничения

Власти ЯНАО не стали продлевать ограничения на проведение массовых мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО не стали продлевать ограничения на массовые мероприятия. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, формально запрет на их проведение закончился 19 февраля 2022 года.

«В ЯНАО не были продлены ограничения на проведения массовых мероприятий. Ограничения действовали до 19 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом режим повышенной готовности в регионе действует до конца марта.