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В ЯНАО снимают короновирусные ограничения

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Власти ЯНАО не стали продлевать ограничения на проведение массовых мероприятий Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО не стали продлевать ограничения на массовые мероприятия. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, формально запрет на их проведение закончился 19 февраля 2022 года.

«В ЯНАО не были продлены ограничения на проведения массовых мероприятий. Ограничения действовали до 19 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом режим повышенной готовности в регионе действует до конца марта.

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Власти ЯНАО не стали продлевать ограничения на массовые мероприятия. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, формально запрет на их проведение закончился 19 февраля 2022 года. «В ЯНАО не были продлены ограничения на проведения массовых мероприятий. Ограничения действовали до 19 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом режим повышенной готовности в регионе действует до конца марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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